A campanha do vale tudo

Poderá argumentar-se que Adrien, não querendo envolver-se em campanhas, deveria ter evitado o encontro com Caneira, sabendo que este pertence à equipa de Ricciardi. Poderá dizer-se que, face à pouca utilização no Leicester, talvez nem visse com maus olhos uma mudança de ares. E também se poderá afirmar que, em toda esta situação, foi "anjinho". Mas a comprometer-se com alguém não seria mais fácil fazê-lo com Frederico Varandas, um dos seus melhores amigos? Porém, aceitou beber um café com outro amigo (Caneira) antes de ir para o aeroporto. E este amigo queria apenas falar sobre o Sporting. Não será proibido conversar. Mas a partir daí tudo o resto era evitável.



É perfeitamente natural contactar o actual jogador do Leicester. Ricciardi nem deverá sido o único a tentar promover o regresso do médio a Alvalade. Escusado seria utilizar uma táctica para comprometê-lo à força. Pior ainda quando a situação é facilmente desmontável, como aconteceu através do comunicado de Adrien, e não traz nada de bom à lista e à imagem já amachucada de Ricciardi e José Eduardo. Caneira também sai mal na fotografia. Mesmo que influenciado pelos seus hipotéticos superiores, não deveria colaborar na estratégia.



Ricciardi tem feito uma campanha oposta à dos outros candidatos. Numas eleições em que quase todos adoptaram uma postura mais construtiva (salvando um ou outro caso), o antigo banqueiro joga ao ataque, especialmente contra Frederico Varandas, e dispara nas mais variadas direcções, desde João Benedito (a quem chegou a apelidar de estagiário), à empresa de sondagens que o colocou em terceiro nas intenções de voto dos sócios leoninos. Adrien foi apenas o caso mais recente deste descontrolo para atingir o poleiro.

De repente, a padaria transforma-se em sede de campanha e o café entre dois amigos passa a incluir outros dois que aparecem de surpresa e até têm alguém que tira uma fotografia. A história entre Adrien e a lista de José Maria Ricciardi tem muitos dados incorrectos. E vêm todos da parte do aspirante a presidente dos leões e seus pares. Neste caso, do director para o futebol, José Eduardo, e do braço-direito deste, Marco Caneira.Diz José Eduardo que os três tiveram uma reunião com Adrien, no centro operacional da candidatura, e que chegaram a acordo para tentar o regresso do médio a Alvalade. Primeiro: o encontro teve lugar na Padaria Portuguesa (será este o centro de campanha?). Segundo: Caneira e Adrien estiveram juntos, mas Ricciardi e José Eduardo apareceram depois, algo que fez com que o médio do Leicester se levantasse e saísse. Terceiro: não terá havido nenhum acordo entre Adrien e a lista do banqueiro. Os factos são estes.