Agora apresentam-se em Portugal com algumas baixas de peso: Matic, Kolarov e Kostic estão de fora por lesão. Tadic, um dos astros da equipa-sensação do Ajax que eliminou o Real, está em dúvida. Os encarnados Fejsa e Zivkovic fazem parte da convocatória, assim como ex-Benfica Luca Jovic, do Eintracht Frankfurt, que irá defrontar o seu antigo clube na Liga Europa. Mas uma das principais figuras é Mitrovic, do Fulham, conhecido por The Goal Machine. Antes deste jogo, agendado para segunda-feira, a selecção nacional estreia-se amanhã, dia 22 de março, com a Ucrânia. Mas os sérvios são a equipa mais perigosa do grupo.



Em suma, têm talento suficiente para causar problemas a Portugal. Mas também mantêm o espírito bélico que ficou bem patente na entrada de Pavkov sobre Sané. É preciso ter cuidado com estes sérvios. Pelo que jogam e pelo que batem.

Pareciam imagens retiradas de um desporto de combate. O sérvio Milan Pavkov teve uma entrada assassina sobre Leroy Sané que deixou os alemães em sobressalto enquanto viam o extremo do Manchester City rebolar-se no chão com dores. No final do jogo, o seleccionador germânico Joachim Löw resumiu na perfeição: "Foi uma falta muito feia, mas o Sané teve sorte." Ali, naquele momento, perante a forma como a perna de Sané dobrou, parecia que o resultado final só podia ser uma fractura. O jogador saiu sem qualquer mazela, mas fica a nota do destempero de Pavkov que podia ter afectado gravemente a carreira de um colega de profissão.Na selecção sérvia dos últimos anos, o talento tem sido quase sempre superado pelo temperamento. O segundo adversário de Portugal na qualificação para o Euro 2020 apresenta-se com jogadores de enorme qualidade, mas acaba traído por situações de indisciplina dentro e fora do campo. Há uma geração de enorme potencial, com vários elementos que foram campeões do Mundo de sub-20, em 2015, e que ainda não conseguiram estender essa capacidade à equipa principal. No último Mundial, os sérvios não passaram da primeira fase num grupo composto por Brasil, Suíça e Costa Rica.