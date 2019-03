Ninguém voltará a ser Ronaldo

Assim é Ronaldo. No United, no Real e agora na Juventus. Um jogador irrepetível. Uma lenda em acção. Uma história única na arte de fazer história. Alguém que consegue motivar uma equipa inteira para reviravoltas mágicas. Capaz de fazer do épico um hábito e do impossível uma banalidade. Florentino deveria ter percebido que um jogador destes não se perde por 100 milhões. Nem por 200. Nem por 300. Um jogador destes não se perde. Ponto.



Apesar das birras, do feitio difícil, da necessidade de ser acarinhado todos os dias. Apesar de poder ser mimado. Sim, é verdade. Mas apesar de tudo isso também é capaz de tudo isto. No Bernabéu não voltará a haver outro como ele. No futebol também não. Jogadores como Ronaldo não têm cópias, clones ou sucessores. E é isso que sente um qualquer adepto do Real Madrid num qualquer bar da capital espanhola. Entre cañas e tapas. Entre o que vê e o que não voltará a ter.



Dá quase para imaginar. Um qualquer adepto do Real Madrid num qualquer bar da capital espanhola. Entre cañas e tapas. Com a descontracção de quem assiste a um jogo em que não é nada com ele. Sem euforia ou sofrimento, olha para o televisor com atenção e vê Ronaldo fazer o terceiro. Chega a sentir uma ligeira alegria por saber que aquele resultado elimina o rival Atlético. Mas depois vem a lembrança e o choque com a realidade. Porque aquele golo não é nenhum dos 451 que Ronaldo fez com a camisola do Real. Aquele golo é da Juventus. Da equipa que continua na Champions. Da equipa que tem o goleador mais fantástico da história do futebol.E nesse momento, perante todas as memórias que o assaltam, o adepto começa a rogar pragas a Florentino Pérez. Pensa nos cabeceamentos, nos livres, nos pontapés de bicicleta. Pensa em todas as noites de glória que CR7 ofereceu ao Santiago Bernabéu. E percebe o que perdeu. Como aquele homem, solitário, que vê a sua mulher nos braços de outro. E que sabe que nunca mais voltará a estar com ela. Nem com ela, nem com outra igual. Porque, como aquela, não há mais nenhuma.