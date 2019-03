Mais crónicas de Luís Aguilar

Parasitas FC 28-03-2019 "O mais triste na cena protagonizada por Vítor Catão (o agressor) e César Boaventura (o agredido) é ler as reacções, com tanta ignorância e ódio, de todos aqueles que gostaram muito da atitude que o primeiro teve para com o segundo. "

Cuidado com estes sérvios 21-03-2019 Portugal inicia a sua fase de qualificação para o Euro 2020 esta sexta-feira, dia 22, frente à Ucrânia. Mas os sérvios são a equipa mais perigosa do grupo. Têm talento suficiente para causar problemas à seleção das quinas. Mas também mantêm o espírito bélico que ficou bem patente na entrada de Pavkov sobre Sané no jogo de preparação frente à Alemanha. É preciso ter cuidado com estes sérvios. Pelo que jogam e pelo que batem

Ninguém voltará a ser Ronaldo 14-03-2019 Assim é Ronaldo. No Manchester United, no Real Madrid e agora na Juventus. Um jogador irrepetível. Uma lenda em acção. Uma história única na arte de fazer história. Alguém que consegue motivar uma equipa inteira para reviravoltas mágicas. Capaz de fazer do épico um hábito e do impossível uma banalidade

O despertar de Renato Sanches 07-03-2019 Hoje, com um discurso bem mais adulto, Renato Sanches reconhece que não estava preparado para o salto. Porque a sua formação, apesar de todas as glórias instantâneas, ainda não tinha terminado. Porque aquele salto, tão grande, tão mediático, para o Bayern Munique, foi demasiado para as suas pernas

O livro de Bruno de Carvalho 14-02-2019 Foi uma agradável surpresa perceber que Bruno de Carvalho se entregou totalmente a este projecto. Nunca senti estar a trabalhar com alguém que se regesse pela máxima "quero, posso e mando". Pelo contrário. Naquilo que foi o nosso contacto, sempre se mostrou sereno, calmo e sem qualquer problema ou resistência em abordar os vários assuntos. Daí o título do livro: Sem Filtro

Voar nas asas de Félix 17-01-2019 "Um prodígio. Um artista. Sem medo de arriscar. Sem vergonha da sua idade. Tal como só os verdadeiros craques (com talento, mas também com muita personalidade) conseguem demonstrar."

A arte nada subtil de dizer “foi-se o campeonato” 04-01-2019 "Bruno Lage entra para assumir os comandos da equipa enquanto Vieira não consegue um sucessor. Pelo meio disto, há um mercado de transferências com vista a colocar muitos dos reforços não utilizados e contratar mais alguns. Tudo isto feito ainda sem o novo técnico. Uma confusão pegada."

Brincar aos pobrezinhos 13-12-2018 "Já não há paciência para as desculpas esfarrapadas de alguns dirigentes do futebol português. A última pertenceu a Domingos Soares Oliveira. Toda a explicação dada sobre o IVA cobrado ao Benfica no casamento da filha quase que dava para rir se não fosse tão grave."

Rui Vitória e o silêncio de Vieira 29-11-2018 Rui Vitória é o maior culpado pelas incapacidades mostradas pelo Benfica. E os treinadores podem, e devem, ser mudados quando ainda há alguma coisa para ganhar e não quando está tudo perdido. Mas Vitória, até por tudo o que deu ao Benfica, devia ter sido tratado de outra forma

Iker, naturalmente 22-11-2018 Aos 37 anos, e a cumprir a sua quarta temporada no FC Porto, o guarda-redes espanhol vive uma segunda juventude. Na Invicta parece ter recuperado a alegria que perdeu nas últimas temporadas ao serviço do Real Madrid

A violência no futebol é de todas as cores 15-11-2018 "O que aconteceu na Academia não é um problema do Sporting. É de todos. Inclusivamente do poder político. Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Ferro Rodrigues (as três maiores figuras do Estado português) reagiram de pronto após os episódios de Alcochete. Parecia que alguma coisa ia mudar. Que o cerco iria apertar para os adeptos mal comportados."

Lopeseiro 03-11-2018 "O momento da sua demissão pode ser questionável, mas este era um adeus anunciado. Voltamos ao mesmo. Mais mês, menos mês. Mais semana, menos semana. Mais dia, menos dia."

Uma pequena Viktoria 25-10-2018 "É fácil adivinhar o que se vai seguir: Lopetegui será despedido e o seu sucessor vai ter muitos milhões para reforçar a equipa com jogadores de topo em todos os sectores. E o Real voltará a ganhar. Como sempre. Até Florentino desbaratar o plantel em busca da próxima geração de galácticos. Como sempre."

O orgulho português e o resto 19-10-2018 Já lá vai o tempo em que os mais jovens olhavam para Portugal como um país pequeno, sem capacidade de ombrear com os melhores. Uma nação que parecia sempre condenada a assistir às vitórias dos outros e, de vez em quando, contentar-se com o quase.

Anti-touradas 11-10-2018 "Colocar a música da tourada era desnecessário. Totalmente desnecessário. Já se viram coisas bem piores, claro. Dos dois lados. Mas já chega. Ganhem juízo e deixem-se de parvoíces."