O regresso dos clássicos

Agora foi no Funchal. Suspeitas de corrupção na atribuição de obras e contratos públicos a empresas amigas, com comissões pagas ao PS local. Antes tinha sido Espinho, onde as suspeitas apanham o atual autarca do PS (que acabou por renunciar ao mandato) e o anterior, do PSD, no licenciamento de hotéis e empreendimentos imobiliários. Em Lisboa, tem até piada o detalhe de a vereadora do Urbanismo, Joana Almeida, propor a aprovação de mais um hotel, sem que a vereadora do Combate à Corrupção – a mesma Joana Almeida – se incomodasse em ter Isabel dos Santos, princesa angolana alvo de um mandado de captura internacional, como promotora do negócio. Ao lado, em Oeiras, Isaltino Morais – que foi "autarca modelo" antes de ser presidiário modelo – soma mais uma acusação criminal por negociatas antigas e mais uma investigação em curso por negociatas recentes.