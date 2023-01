A vingança de José Sócrates

O processo da Operação Marquês lá segue, bem obrigado, coxeando a caminho da prescrição com a ajuda prestimosa do principal arguido que, ao mesmo tempo que se proclama vítima de uma perseguição política do Ministério Público, parece ter tudo menos urgência em limpar o seu nome, inventando sempre novos incidentes processuais para atrasar o julgamento.