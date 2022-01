Mal é que está bem

Não é só termos muitas disfunções no sistema judicial. É celebrarmos essas disfunções como se fossem marcos da qualidade do Estado de Direito.

É o que dá, em vez de falarmos friamente dos problemas do sistema de justiça, colocarmos sempre a discussão ao colo do caso do momento: as questões essenciais sobre o desenho e o desempenho do sistema ficam quase sempre por discutir. Desta vez foi Tancos, mais um caso em que a montanha da acusação pariu um rato na hora da sentença. O ex-ministro Azeredo Lopes saiu com a habitual consciência tranquila, mesmo que o Ministério Público lhe tenha apontado "uma omissão do ponto de vista ético" no mesmo momento em que pedia a sua absolvição.

Compreensivelmente, pergunta-se como é possível que o mesmo Ministério Público que acusa venha depois pedir a absolvição não só de Azeredo Lopes mas de 11 dos 23 arguidos que acusou. Se as provas não estavam lá no fim do julgamento, porque é que a acusação foi feita para começar?

Esta é uma excelente pergunta que, por envolver um político, aparece respondida com teses de cabalas ou, pior ainda, com narrativas sobre a "judicialização da política", mesmo à medida de quem no PSD (assumidamente) e no PS (de forma mais discreta, mas igualmente voraz) agradece todos os pretextos para pôr a pata em cima das magistraturas e assegurar o controlo judiciário por comissários políticos, contra todas as boas práticas e recomendações internacionais.