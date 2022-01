Fusíveis queimados

Ia ser um instantinho. A 2 de julho de 2020, o Governo nacionalizou 71,73% da EFACEC – a parte que era detida por Isabel dos Santos. Os Luanda Leaks tinham saído no início desse ano e a atenção internacional sobre os interesses empresariais da filha do então já ex-Presidente de Angola trazia instabilidade à empresa, que era preciso atalhar. Rapidamente revender-se-ia a EFACEC que, por ter " caráter fortemente tecnológico, inovador e exportador ", era "estratégica" para o país. Interessados não faltam, prometeu o Governo, pelo que a operação não terá custos para o contribuinte.

Não foi assim tão fácil. Para começar, só em dezembro de 2020 é que o Governo aprovou os termos da reprivatização . O secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, reiterou as promessas: "existe um conjunto significativo de investidores que estão interessados" e "é um objetivo que deste processo não resultem perdas para o Estado". Previa-se que o negócio se fizesse em seis meses. Os seis meses passaram alegremente e no início de dezembro passado, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, já só esperava o desfecho para o fim de 2021 (ano e meio, em vez de meio ano, depois da nacionalização). Havia pressa porque "o Estado não tem vocação para gerir empresas industriais" e porque entretanto a nacionalização, que já tinha exigido um eufemístico "plano de tesouraria", implicava "arranjar algum financiamento adicional até ao fecho da transação".