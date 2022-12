Justiça Gaga

"Parecem existir dois mundos paralelos", constatam os coordenadores do estudo, apresentado esta semana, que indica que o critério ético dos cidadãos é mais exigente do que o dos políticos. No que toca a definir (e a tolerar) corrupção, o português médio quer dos eleitos uma conduta ética e honesta, enquanto para os políticos a fronteira é, simplesmente, a da legalidade [registo de interesses: sou amigo dos coordenadores deste estudo, Luís de Sousa e Susana Coroado, com quem partilhei funções dirigentes na Transparência Internacional Portugal; e colaborei na revisão editorial do trabalho agora publicado].