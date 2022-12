Mendes adjunta e Mendes adjunto

É verdade que António Mendonça Mendes já era secretário de Estado, e que Ana Catarina Mendes, sua irmã, já era (e continua a ser) ministra. Mas com a remodelação anunciada ontem, os manos Mendes vão agora partilhar tarefas na coordenação política do Governo – António Mendes irmão como secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro e Catarina Mendes irmã como ministra Adjunta do primeiro-ministro, que acumula com os Assuntos Parlamentares. Quem tinha saudades do Familygate?