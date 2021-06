Dois escândalos por semana

Felizmente, a seleção jogou ontem. Se jogasse hoje, bico calado. "Hoje é dia de futebol, e aqui estamos todos unidos em torno do futebol e, portanto, eu não vou agora estar a falar de outros temas, porque é desconcentrar o fundamental".

Isto não foi Cristiano Ronaldo a responder a perguntas sobre a Coca Cola, nem Fernando Santos questionado sobre a Plaza Mayor da TAP. Se fossem, percebia-se a resposta. A frase foi dita ontem pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta a questões sobre o desacerto público com António Costa acerca do confinamento ou desconfinamento pandémico – um tema que, convenhamos, é relevante para as pessoas e as empresas planearem a sua vida, organizarem poupanças ou investimentos, prepararem o que aí vem.

Marcelo Rebelo de Sousa não é obrigado a responder a perguntas dos jornalistas, se não quiser. Escusava era de exibir a sua ordem de prioridades. Entre a gestão da pandemia, a solidez da relação institucional entre a Presidência e o Governo e fazer claque num jogo de bola, o Presidente da República concentrou-se no "fundamental": o jogo de bola. Se a vergonha alheia que senti valesse dinheiro, já tinha com que oferecer a Marcelo pompons e minissaias, para ele usar no próximo jogo da seleção.