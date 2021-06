Têm a escola toda

Na Faculdade de Direito de Lisboa, a cumplicidade com a fraude e o nepotismo não é um incidente, é uma cultura. Uma cultura daquela escola pública e do nosso poder público.

Na semana em que o Parlamento votará uma enxurrada de propostas anticorrupção, que incluem novas leis para a proteção de denunciantes, convém moderar as nossas expetativas.



Haverá tempo para ir ao detalhe dos diplomas, até porque esta é uma primeira votação e ainda vão partir muita pedra quando a discussão descer à comissão parlamentar. Para já, é útil perceber que um bom sistema de proteção de denunciantes não depende só de proibir represálias contra quem dá o alarme. Mais do que isso, é uma ferramenta de equilíbrio de poderes dentro das organizações. Se for montado como deve ser, a sua mera existência dá voz a quem não a tem para alertar para o que está mal e para se opor aos abusos de quem manda. É um instrumento de democracia interna.



Ora, isso não se alcança com leis. Ou se mexe na cultura das organizações, ou o alcance será sempre curto.