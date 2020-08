Sabotadores

Bem pode Sócrates, no estilo sociopata a que já nos habituou (e que na verdade já era o seu quando estava na política ativa) protestar que a acusação que lhe foi feita na Operação Marquês é uma perseguição política. Na verdade, não só a acusação do Ministério Público parece estar muito bem fundamentada como o julgamento político, se fosse para ser feito, teria de ir muito mais longe.

O Ministério Público faz (lentamente e com falhas) o que lhe compete: investiga indícios concretos de crimes concretos e, na posse das provas, leva a tribunal acusações específicas, de que fulano X praticou a ilegalidade Y no dia Z. Se não há prova para sustentar uma acusação não se acusa, por mal que cheire. É assim que tem de ser – e é por isso que o álibi da política ("à Justiça o que é da Justiça") deixa sempre o essencial por tratar. Porque deixa a democracia a lidar com muitos maus cheiros que podem não ter base para uma acusação criminal mas ficam a empestar as instituições democráticas e o funcionamento do Estado.

Vem isto a propósito da nomeação de Vítor Escária para chefe de gabinete do primeiro-ministro António Costa, uma escolha reveladora a vários níveis. Escária foi constituído arguido no caso Galpgate – aquele em que governantes e assessores do Governo receberam da Galp umas viagens para ir ver Portugal jogar no Euro 2016. Escária era assessor económico de Costa e demitiu-se do gabinete do primeiro-ministro quando o caso foi conhecido – embora tenha aparentemente continuado ao serviço, aparecendo de vez em quando a entrar na residência oficial ou acompanhando viagens do primeiro-ministro – mais uma prova de como Costa lida bem com informalidades e jeitinhos.

Na sequência do Galpgate, o primeiro-ministro mandou fazer um código de conduta para os membros do Governo. É agora o próprio António Costa a borrifar-se no código, acolhendo para a chefia do seu gabinete um homem cuja falha ética obrigou o Governo a definir mínimos de conduta que, como se vê, não passam de letra morta – um código redigido para aquietar a polémica do momento mas que nunca serviu para mais nada.

Vítor Escária pagou 1200 euros para se livrar de acusação no processo Galpgate e agora lá está ele, instalado no centro do poder executivo, onde aliás já tinha estado com Sócrates, de quem foi também assessor económico. Como lembrou João Miguel Tavares ontem no Público, o nome de Vítor Escária aparece 83 vezes na acusação da Operação Marquês, no âmbito da qual foi alvo de buscas, não tendo chegado a ser acusado de qualquer crime.

E aqui voltamos à questão: judicialmente, o Ministério Público não encontrou bases para o acusar. Politicamente, faz falta o julgamento. O assessor económico de um primeiro-ministro acusado de 31 crimes, chefe de um Governo cujas suspeitas se estendem, pelo menos, ao ministro da Economia (Manuel Pinho) e a dois ministros das Obras Públicas (Mário Lino e António Mendonça) tem idoneidade para chefiar o gabinete de outro primeiro-ministro? Não é demasiado míope?

O problema, obviamente, não é Vítor Escária. O problema, obviamente, é António Costa. O problema, obviamente, é o primeiro-ministro não ver mal nenhum em nomear para a chefia do seu gabinete um homem com este currículo, cujas falhas éticas (ou ilegalidades, as dele e de outros) obrigou o próprio Governo a adotar um código de conduta que agora ignora.

O problema, obviamente, é a cultura de um Governo (de um poder político, de forma mais alargada) que proclama o combate à corrupção em grandes anúncios públicos mas depois pactua e promove todo o tipo de gente duvidosa em todo o tipo de manobras e operações de captura política. Como a que afastou da nova Procuradoria Europeia a procuradora Ana Carla Almeida que, tendo vencido o concurso internacional conduzido por um júri internacional independente, foi preterida na nomeação por um procurador escolhido a dedo pela ministra da Justiça – a mesma ministra que nomeou para seu assessor o magistrado Lopes da Mota, condenado por pressionar procuradores que investigavam o caso Freeport.

Aplaudir pela frente e sabotar por trás é uma prática comum na nossa cultura política. No papel, somos todos contra a corrupção e pela integridade pública mas na prática, quando ninguém está a ver (ou mesmo que vejam), são as redes de influência, de poder e de favor que mandam – e a "confiança política" na irmandade está acima de tudo.

Algures em setembro será publicada a proposta do Governo para uma "estratégia nacional, global e integrada de combate à corrupção". O que se pode esperar daqui, à luz destas práticas de poder? No máximo, algumas boas ideias (como boa ideia era um código de conduta para o Governo) para grandes proclamações públicas – enquanto a velha máquina de favores e cumplicidades continuará a zumbir baixinho na sala das traseiras.