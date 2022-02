Descrédito suíço

"As pessoas só conseguem enfurecer-se a sério com coisas que compreendem", diz Bill Black, um antigo regulador financeiro americano, citado no livro "Crisis of Conscience", um tratado sobre a proteção de denunciantes. As pessoas já perceberam que o sistema está viciado, explica Bill, "mas estariam muito mais furiosas, e a sua fúria seria muito mais poderosa, se percebessem 'como' é que o sistema foi viciado. Como foi viciado de várias maneiras, por pessoas ricas e poderosas, de braço dado com políticos de topo que são eles próprios ricos, poderosos e venais".