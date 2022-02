Cidadãos do mundo e do imundo

Há bens que vêm por mal. Agora que Roman Abramovich se tornou o português mais rico do mundo, ao obter a nacionalidade através da lei dos sefarditas, podemos gabar-nos de que o Chelsea do nosso compatriota ganhou o campeonato do mundo de clubes, coisa que eu não sabia que existia até um concidadão o ter conquistado – ou, mais propriamente, pago a outros para o conquistar.

Consta que Abramovich teve também um papel muito relevante no financiamento do novo Museu do Holocausto no Porto, uma inegável mais-valia para a cidade, obra da Comunidade Israelita da Invicta para a qual o russo-agora-português terá contribuído com um donativo de um milhão de euros. A generosidade do oligarca coincidiu com o parecer da mesma comunidade que atestou a origem sefardita de Roman Abramovich mas, confrontada com o avolumar de suspeitas sobre este processo, a comunidade já veio a público afiançar que não cobra senão 250 euros de emolumentos a quem lhe pede parecer para obter cidadania nacional. Liberalidades milionárias são à parte.

Como lembrou há dias a Transparência Internacional Portugal, o passaporte português está entre os cinco mais valiosos do mundo, porque permite circular sem necessidade de visto, ou com visto facilitado, para 155 países. Isso torna o nosso país apetecível para "cidadãos do mundo", como Abramovich, sempre prontos a comprar luxos confortáveis como iates, jatos privados e passaportes expeditos. Portugal, como já faz nos Vistos Gold, abriu os braços e fechou os olhos. Mas paradoxalmente, foi isso que permitiu que finalmente começássemos a ver alguma coisa deste nebuloso esquema.