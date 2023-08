O ciclo de destruição pelo fogo seguida de um carrossel de visitas ministeriais a prometer célere recuperação passou nos últimos dias por Odemira. O grande incêndio que, com reacendimentos, ocupou os bombeiros durante uma semana levanta de novo questões que o país vem colocando, pelo menos, desde 2017. Não é só a vulnerabilidade do território aos fogos; é a constatação de que há um país que se deixa arder, abandonado à incúria ou à extração voraz dos seus recursos, como notou Eduardo Dâmaso, no Correio da Manhã.