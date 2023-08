Mais do que representarem a velha doutrina do “rouba, mas faz”, Isaltino e os comensais de Oeiras mostram um poder local desenhado para estimular o abuso.

A investigação da SÁBADO aos já famosos almoços de trabalho da Câmara de Oeiras reavivou velhos chavões. Dado que é impossível qualquer eleitor razoável desconhecer o cadastro do presidente Isaltino Morais, que interrompeu os seus mandatos sucessivos desde 1985 apenas para estadias breves no Governo e na cadeia, o abuso paroquial de almoços e jantares de lavagante e sapateira foi arrumado com a velha doutrina "rouba, mas faz".