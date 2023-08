A posição do Papa quanto aos abusos sexuais na Igreja é absolutamente correta no plano moral, mas deixa tudo por fazer no único plano que conta: o da justiça às vítimas.

Foi importante que, entre as festas e celebrações da Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco se tenha encontrado com vítimas portuguesas de abusos sexuais na Igreja, e que tenha publicamente falado do assunto, para pedir perdão e apelar a que as vítimas sejam ouvidas e acolhidas. Seria impensável – até ofensivo – não o ter feito, mas tudo indica que Francisco o fez de forma genuína, com o empenho pessoal que tem posto no tema.