Caucasianos, racistas e imbecis

Em linha reta, Portugal dista uns 4.200 quilómetros do Cáucaso. Até à linha do Equador é mais ou menos a mesma distância. As costas de África ficam a pouco mais de 200 quilómetros – Tavira é mais perto de Tânger que de Tomar. Por aqui passaram fenícios, gregos, romanos, celtas, visigodos, judeus e, claro, seis séculos de presença árabe. Ainda assim, Diogo Pacheco do Amorim, "ideólogo" do Chega e candidato a vice-presidente do Parlamento, descobriu e proclamou esta segunda-feira, à Rádio Observador, que Portugal é um país de "cor branca" e "raça caucasiana".

É claro que, em termos estritamente genéticos, só existe uma "raça": a humana. Mas numa abordagem mais coloquial é inegável que existem inúmeras raças. De labregos, javardos e boçais. Pacheco do Amorim fez questão de frisar que o facto de sermos brancos (que não somos) e "caucasianos" (que nunca fomos) "não implica qualquer superioridade" sobre as outras "raças". "O que implica é que tem de haver respeito mútuo". Bem explicado, os que não são da "cor de origem" (é o termo que ele usa) devem vénia e respeito aos que são. Fico a saber que quando o vogal da Direção do Chega Pacheco do Amorim discorda do vice-presidente do Chega Gabriel Mithá Ribeiro, homem nascido em Moçambique e com ascendência africana, indiana e síria, basta-lhe lembrar a sua condição de branco para pôr o outro no seu lugar. Que o outro aceite é lá com ele.

Diogo Pacheco do Amorim é racista, claro. Mas, antes até disso, tudo indica que é simplesmente um imbecil. Um néscio a quem Deus deu pouco discernimento e a quem os paizinhos deram pouca educação mas muita auto-confiança – uma combinação explosiva que tende a gerar mentecaptos triunfantes. É inútil discutir se o homem é parvo ou faz-se. O que é verdadeiramente preocupante é que, nisto, Pacheco do Amorim e o Chega representam muito mais do que os 7% de eleitores que votaram neles na última eleição. Segundo o European Social Survey, 62% (não 7%) dos portugueses concordam com a noção de que há grupos étnicos mais inteligentes ou trabalhadores do que outros. Isto é a definição de racismo.