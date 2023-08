Da porta para fora, Portugal está com a Ucrânia. Portas adentro, onde dinheiro russo e facilitadores portugueses têm próspero e antigo convívio, está tudo a zero.

"Parabéns, Ucrânia! Portugal estará, e está, sempre com a vossa independência". Marcelo Rebelo de Sousa tem um talento natural para a diplomacia dos afetos. A sua visita à Ucrânia, que incluiu este grito de apoio, pronunciado em ucraniano, além de visitas emotivas a Bucha e à trincheira de Moshchun, pode orgulhar-nos, pela clareza com que o Presidente da República se colocou do lado da Ucrânia, no momento agridoce em que esta celebrava os 32 anos da sua independência, e um ano e meio desde a sua invasão.