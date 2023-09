Não há festa como esta

Eventos como a Festa do Avante são um paraíso para o financiamento político ilegal e, no limite, para a lavagem de dinheiro. E é assim que os partidos gostam.

É voz corrente que, imediatamente a seguir ao 25 de Abril (e, provavelmente, muito antes e muito depois), o PCP se financiava em Moscovo. Hoje, a ideia de um partido nacional ser financiado por potências estrangeiras soa praticamente a crime de traição à Pátria, mas no vazio que se seguiu à queda do Estado Novo – e na urgência de preencher esse vazio; e na disputa sobre que tipo de regime preencheria esse vazio –, o que não faltou foi dinheiro estrangeiro na política nacional. "Contos Proibidos: Memórias de um PS Desconhecido", esse livro maldito de Rui Mateus, best-seller que hoje quase só se encontra na clandestinidade, explica bem o financiamento do PS nesses tempos inaugurais, com dinheiro alemão e americano. No contexto da Guerra Fria, havia um país para ganhar, ou perder. Ninguém fazia perguntas, que em tempo de guerra não se limpam espingardas.