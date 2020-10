O tempo está cinzento. O céu espreita a "125 azul" através das nuvens que o iluminam numa cortina monocromática. Essas nuvens que pairam nos pensamentos dos dias passam devagar, generosa e lentamente sem se deterem "no homem da portagem na entrada da autoestrada". "Por onde anda a mente?", escuto em estéreo e sinto em mono. "Anda nas nuvens!", responderia se a pergunta fosse feita para criar espaço para a resposta. Não é. É mais uma pergunta que nos traz ao tempo, ao tempo presente ou ao presente que é feito de tempo. Pouco importa a sua cor. Importa antes perceber que vivemos nas cinzas do tempo. Do nosso tempo. Do meu tempo.

"Time takes a cigarette (…) | You're too old to lose it, too young to choose it |

And the clock waits so patiently on your song" ["Rock n Roll Suicide" – David Bowie (1, 5-6)]. Depois pomos um dedo, depois outro dedo e vamos queimando a cinza do tempo. Se não "puxarmos" por ele, apaga-se. Se puxarmos demais, esvanece-se. É assim que corre a cinza do tempo. Certo? É assim que corre a cinza do tempo oportuno. Do "kairós", essa parcela qualitativa do tempo que cria espaço para que algo de especial possa acontecer. A chamada "experiência do momento oportuno" ou do momento presente. Este tempo que os dias cinzentos nos oferecem de rompante sem bater à porta, aproveitando arestas nas janelas do nosso quadrar e oferecendo aos pensamentos poltronas de repouso onde emergem os dias da paciência, "a mais heroica das virtudes porque não tem qualquer aparência heroica", de acordo com a melancolia das palavras de Giacomo Leopardi. Lamberto Maffei, que cita Leopardi no "Elogio da Lentidão", acrescenta que "a correria da vida moderna, o pensamento rápido, não têm, por natureza, paciência, qualidade graças à qual sabemos esperar antes de julgar e agir, contraposta à decisão rápida do fazer, que parece ter horror ao tempo que passa esquecendo-se de que este tem um percurso independente de nós".

É assim que este tempo de qualidade ganha forma na iminência de perdermos os Concelhos dos vizinhos que se fecham sob conselhos de contenção. Encerramento este que todos aceitamos mesmo que oferecido ao (aparente) arrepio das normas que um dia escolhemos como sendo as da nossa existência em liberdade. E se somos livres de aceitar a limitação da nossa liberdade, fechando-nos em Concelhos, acreditando que se encerram nos melhores conselhos, também somos livres de escolher os diferentes momentos do nosso tempo, de como o viver e dos pensamentos com que o queremos encher. "Por onde anda a mente?", volto a escutar. Anda na ideia defendida por Carlo Rovelli de que "há um tempo para nascer e um tempo para morrer, um tempo para chorar e um tempo para dançar, um tempo para matar e um tempo para curar. Um tempo para demolir e um tempo para construir. Até aqui, o tempo foi para demolir o tempo. Agora é tempo de reconstruir o tempo da nossa existência. Procurar as fontes. Compreender de onde vem".

Àquele tempo da experiência do momento oportuno junta-se o "chronos", esse tempo cronológico e sequencial medido de forma quantitativa. "Every year is getting shorter never seem to find the time. | Plans that either come to naught or half a page of scribbled lines" ["Time", Gilmour, Mason, Waters, Wright - Pink Floyd (13-14)]. Talvez sejam os dias cronometrados, os dias em que o relógio se torna o herói do tempo, os dias em que os encontros são fugazes, as conversas medidas e os olhares desviados para ponteiros que nos apontam o caminho a seguir no atrelado das horas, talvez sejam estes os dias em que os nossos planos não passam de rabiscos perdidos no encurtar dos anos.

Voltamos aos conselhos dos Concelhos finados e voltemos ao tempo em que o tempo volta a ter tempo para nos olharmos em segundo plano. Um olhar que nos atira para as linhas ditas e por escrever nos rabiscos do existir. "Muitas vezes penso que os nossos verdadeiros objetivos – aqueles que orientam e moldam as nossas vidas – não são os que procuramos ativamente com a caneta, o pepel e um plano quinquenal detalhado na mão. Segundo a minha experiência, os nossos verdadeiros objetivos são os que estão em permanência em segundo plano. Podem ainda não estar completamente desenvolvidos, tal como podem ainda não fazer sentido, mas não podemos deitá-los fora. São esses objetivos que parecem vir atrás de nós e que, a meu ver, têm maior potencial para mudar o rumo das nossas vidas" ("Filosofia para Exploradores Polares", Erling Kagge).

Fecham-se os Concelhos. Abrem-se portas ao tempo que nos vê em segundo plano. No nosso plano. E aqui somos livres: "… time and again we go out two together, | under the old tree, lie down again and again | between the flowers, face to face with the sky" ["Time and Again", Reiner Maria Rilke (5-7)].