Eletricidade dos Dias

Um candeeiro que pousa na correnteza dos dias. Vento que passa e nos marca de forma indelével. Que enraíza. Partilhas que nascem da escuta entregue. Quão belo pode ser um momento em que somos escutados ou em que nos damos à escuta? Quantas são as vezes em que nos escutamos na presença da escuta que nos alimenta e nos dá mundo. "Um mundo". O nosso mundo. Para isso, "não será preciso inventar nada, mas receber o que a vida inventou para nós; e, depois, dá-lo aos outros. Os grandes mestres, e aqui não há exceções, são grandes recetores" (Pablo d’Ors).Uma luz pousa na superfície do tempo que contempla as estações. Um momento presente que se enche de liberdade, da nossa liberdade em sermos quem somos, em fazermos nascer a nossa verdade que vem em forma de flor que desabrocha e nos traz espinhos e folhas das mais variadas cores. É nestes momentos de maior incerteza e complexidade que a criação de espaços seguros de diálogo e de partilha sem julgamento se mostra vital. Isso mesmo, vital. São esses momentos que nos permitem ser. Sermos nós mesmos na certeza de que é nessa construção da essência que nos preparamos para o que a vida tiver para nos dar em cada momento, mesmo quando nada faz sentido, mesmo quando nos sentimos atacados por todos os lados. Mas estes mesmos momentos que nos fazem parar dão-nos a oportunidade de recorrermos à nossa essência e de retomarmos o controlo do nosso caminho. Só na partilha segura o controlamos. Só na escuta aberta sem julgamento em que nos oferecemos ao outro recebemos o melhor que também o outro tem para nos dar.Ontem, "o dia de ontem", por mais mágico que tenha sido, foi ontem. E ter sido ontem, em especial quando foi mágico, tem a beleza de já não nos poder ser tirado. Tem a força de já não poder não ter existido. Tem a dimensão de, agora, a magia desse ontem, ser nossa. Ser nossa, no hoje que podemos e devemos construir. Todos temos a obrigação de construir o nosso hoje. O hoje coletivo em que todos nos ligamos na energia da vida. Na eletricidade dos dias. É nossa a escolha de nos ligarmos. De ligarmos o interruptor que nos ilumina ou escurece os dias. Acredito que este caminho interior é feito como grandes recetores que somos para que todos nos possamos tornar mestres. Uma mestria que urge reinventar nas relações humanas. Nas roturas e nas construções. Não há roturas que não possam ser feitas na base de uma construção, sabendo que todas as construções podem cair em roturas. Mas é nesta dinâmica da vida que está a beleza da vida. E, ainda com d’Ors, "para essa entrega, só é preciso estar lá. Para captar o que surgir, seja lá o que for". Talvez o mais difícil seja mesmo criar o espaço e o momento que nos permita "estar lá", em escuta ou a dar-nos à escuta.Todos nós podemos, e devemos (atrevo-me a dizê-lo), encontrar esse espaço e esse tempo. Somos novamente confrontados com espaços confinados. Mas não temos que aceitar o confinamento do que vive dentro. A criação destes espaços seguros nos nossos círculos mais chegados, nas nossas equipas, nas nossas organizações, nas nossas comunidades, é um passo, essencial, diria, para a sanidade dos sistemas. Para sermos nós a dizer que ainda controlamos o que estiver ao nosso alcance. De forma serena e viva. O caminho que proponho não é fácil. Não é imediato. E escrito assim, neste deambular pouco racionalizado das palavras, ainda se mostra mais difuso. Mas quem o vive, por dentro e por fora, na escuta e ao dar-se a escutar, sabe, todos os dias, que é neste espaço que fazemos o nosso caminho. É neste espaço que criamos e salvaguardamos o nosso mundo. É aqui que podemos garantir a nossa felicidade, seja ela escrita das palavras que cada um escolher para si. Não nos deixemos confinar. Resguardemo-nos, sim. Mas não nos deixemos confinar. No aconchego dos dias que se nos deparam na viagem, façamos a nossa viagem interior. Ganho eu. Ganhas tu. Ganhamos todos. Estejamos todos prontos para aceitar que o nosso mundo é uma parte do mundo dos outros e todos colorimos o mundo, com ou sem cartazes à janela.Há uma luz que pousa no candeeiro de um jardim onde uma flor está pronta a desabrochar. Um cão corre louco atrás de uma bola que se lhe adianta no caminho. Um silêncio que cala o ruído. Um espaço onde a vida se cria. Em segurança. Vamos criar esse espaço?João (hoje assino "só João").