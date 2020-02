Tancos e o direito à indignação

O direito à indignação, embora sem consagração constitucional expressa, integra a liberdade de expressão e a essencialidade que esta representa para a sociedade democrática. A forma fácil como se pode atentar contra pilares fundamentais do Estado merece a indignação de todos. O país ficou estupefacto e chocado quando tomou conhecimento do furto de material de guerra nas instalações militares dos paióis de Tancos. Como é possível que os constrangimentos ao exercício da função militar tenham tornado possível a ocorrência do "caso Tancos"? Como é possível assistirmos, durante governos sucessivos, ao processo de degradação das Forças Armadas, não só quanto à sua capacidade operacional como à capacidade de manutenção e de segurança de instalações militares? No que respeita a recursos humanos, como é possível que o Exército se encontre, como denunciado recentemente, em situação de emergência institucional?

Estou indignado com as fragilidades que tornaram possível que "pilha galinhas" tenham conseguido furtar material de guerra do interior de uma instalação crítica. E, que providências foram adotadas para evitar que se repita algo semelhante em outras instalações? Que garantias existem de que autoridades políticas e militares aprenderam com a vergonha desse furto?

Os "vários escalões da hierarquia militar, sempre prontos a assumir riscos de atuação com limitações e com afrouxamento de padrões operacionais", estarão na disposição de continuar a assumir este tipo de riscos? Continuarão a afirmar conseguir cumprir as missões atribuídas quando é manifesta a insuficiência dos seus recursos? Estou indignado por chefes militares não terem sido capazes de avaliar as vulnerabilidades de uma instalação militar tão crítica de forma a encontrar solução para os riscos para a segurança. Estou indignado com a ineficiente supervisão de comandantes que terá impedido de se aperceberem que a segurança das instalações era negligenciada. Estou indignado com a forma desleixada como o pessoal militar responsável pela segurança dos paióis (in)cumpriram as tarefas a que estavam obrigados. O furto não teria sido possível sem a sua conivência ou negligência grosseira.

Mas, também estou indignado porque autoridades judiciárias e policiais, possuidores de informação que poderia impedir a execução do assalto, nada tenham feito de útil para o prevenir. E que, consumado o furto, tenham tomado decisões de duvidosa legalidade que serviam para ocultar essa negligência. Estou indignado com decisões judiciárias que visavam impedir que a Polícia Judiciária Militar (PJM) pudesse investigar este furto. Não só lhe retiraram a delegação da competência investigatória atribuída por lei como lhe foi retirado o processo apensando-o, ilicitamente, a outro processo atribuído à Polícia Judiciária (PJ). Com tais decisões, pretendeu-se forçar que a PJM se mantivesse passiva e submissa, apesar do risco do material de guerra poder ser comercializado ilicitamente. E como explicar, ainda, a apensação do processo em investigação do furto - depois do juiz de instrução se ter declarado incompetente por considerar que os factos qualificavam crimes de natureza militar e não crimes comuns - ao processo onde era investigada a suposta "encenação" dos investigadores militares? Parece-me algo forçada a conexão entre os vários processos, criando esta autêntica geringonça judiciária designada "caso Tancos"

Parece evidente que falharam entidades políticas, militares, judiciárias e policiais. Isto é, falhou todo o sistema em que o povo confiou para o governar, proteger e procurar realizar a justiça em seu nome.

Foi o "caso Tancos" resultado de negligência ou de conivência? E de quem? Quem está a investigá-lo? Ou melhor, quando se começará efetivamente a investigá-lo?

A condução de todo este caso também revelou negligência por parte de quem tinha o dever de prevenção criminal. A perseguição criminal àqueles que, contra todos os obstáculos que lhes foram ilicitamente criados, tiveram o engenho e a arte de defender o interesse nacional parece despropositada quando comportamentos ainda mais censuráveis são desconsiderados por autoridades judiciárias e pela generalidade dos que têm alimentado diariamente este folhetim na opinião pública. Quem procurou prosseguir o interesse nacional e conseguir - como conseguiu - cumprir o objetivo de recuperação do material furtado viu ser-lhe imputada a envolvência num pacto ilegal e numa encenação.

Membros de órgãos de soberania renderam-se ao receio de serem envolvidos nesta narrativa efabulada de quem tinha o dever de objetividade e permitiram que fosse queimado um ministro na fogueira da maledicência política; mais, permitiram que fossem lançadas ignomínias sobre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro.

Estou indignado com a ligeireza com que comentadores assumiram como verosímil a narrativa publicitada e como rapidamente investigadores militares passaram ser os "polícias maus". A comunicação social demitiu-se da sua função de escrutinar o que facilmente poderia agora escrutinar e tomou a atitude mais fácil: admitiu como fundamentada a acusação, quando até poderia analisar a sua sustentação. Talvez concluísse que, embora parecendo um bom guião para série televisiva, está assente em demasiadas suposições infundamentadas. Isto é, demasiada ficção sobre a envolvência de várias entidades numa suposta conspiração. Quem alimentou e com que intenções tal ficção?

Quando comentadores falam da "encenação" de investigadores militares, de que falam afinal? Da chamada telefónica falsamente anónima que a PJM diz ter recebido a indicar o local onde estava depositado o material furtado, ou da denúncia de fonte também falsamente anónima que a PJ diz ter sido recebida a revelar a preparação do assalto aos paióis? Ou será, ainda, da carta "anónima" que a PJ recebeu e que serviu para investigar a dita "encenação" dos investigadores militares? Esta deve ser tão anónima como as demais. Não constituem estas uma encenação tão "censurável" como aquela que é imputada a investigadores militares da PJM? Aliás, tendo em conta o uso recorrente das várias polícias à figura de fonte "anónima" para instaurar procedimento criminal, considero hipócrita a dimensão da censura que tem sido feita a tal "encenação".

Várias foram as teorias da conspiração que surgiram a propósito deste caso: umas consideravam não ter havido furto; outras, que o material de guerra recuperado não seria o que tinha sido furtado. No entanto, com base nos factos conhecidos é possível construir outras narrativas tão válidas quanto a da acusação. Por exemplo, também poderá parecer dizer que o caso Tancos se inicia com a pretensão de alguém querer mostrar resultados brilhantes à custa da desgraça alheia. Esta, será a do Exército que não foi capaz de impedir que uns meliantes se tenham introduzido em instalações militares e furtado material perigoso, revelando a insuficiência das medidas de segurança física e o desleixo de quem tinha a responsabilidade da guarda dos paióis; aqueles, seriam quem tinha conhecimento prévio da preparação do furto e dos suspeitos e nada fizeram para o prevenir ou para o impedir, limitando-se a aguardar que o mesmo ocorresse. Porque, sem ocorrer o furto, esta história seria insignificante. Para isto, claro que a polícia competente para investigar crimes em instalações militares, bem como o Exército, não poderiam ser informados. Depois do furto, havia também que afastar a mesma polícia e, para isso, teria de ser retirada a competência investigatória e o processo que investigavam. A entidade que dirige a investigação criminal trataria disso. E o resto seria fácil: conheciam alguns dos suspeitos e estes rapidamente seriam detidos e o material recuperado. Para isso poderiam fazer vigilâncias, interceções e até ações encobertas "preventivas" e usar agentes infiltrados. Mas - e há sempre um mas -, não contariam com os investigadores da PJM que, sentindo-se desconsiderados com as decisões tomadas, não deixaram de procurar resolver o caso do furto do material de guerra, e que conseguiriam resultados mais rápidos que o órgão eleito para investigá-lo. Azar dos Távoras, isso prejudicou a boa figura dos "polícias bons". Os "polícias maus" teriam de sentir a sua fúria e de ser punidos. Estes tinham tido o atrevimento de investigar sem conhecimento dos procuradores. Assim, passaram eles a ser os criminosos e alvos da saga dos "polícias bons". Nem tudo estaria perdido, afinal, estes fariam o figurão de prender polícias do órgão de polícia criminal com o qual já havia algumas tensões mal resolvidas e também voltaria a esquecer-se a não prevenção do furto. Deixar-se-ia de considerar a importância deste para potenciar-se a forma encoberta como o material foi recuperado. Também, para isto, nada como atribuí-la a uma encenação envolvendo múltiplas entidades, incluindo figuras políticas. Para isso, havia necessidade de responsabilizar criminalmente o diretor-geral da PJM porque fazia a ligação com a tutela, com o Exército e com a Guarda Nacional Republicana, e responsabilizar diretores da direção da investigação criminal desta força de segurança porque faziam a ligação entre o comando e os investigadores da mesma.

Claro que esta é somente mais uma ficção demasiado rebuscada. Mas daria igualmente um bom guião de qualquer série. Teorias conspirativas à parte, a explicação mais simples é frequentemente a mais certa. Acredito que também assim é no "caso Tancos". Porém, nesta altura do processo, e com a imputação de implicação política ao mais alto nível, concluir-se pela efabulação da acusação poderá ser uma verdadeira hecatombe no sistema judiciário.

Certo é que, face às várias ações praticadas, as dos investigadores militares parecerão ser as menos significantes, mas foram estes que alcançaram os resultados que todo o país aspirava em defesa do interesse nacional. O seu erro foi não comunicar ao Ministério Público a possibilidade que se apresentou de recuperar o material furtado. Esta não comunicação terá relevância criminal ou será meramente disciplinar? Parece-me que os crimes que lhes foram imputados não visam esta tutela. O que distingue, então, as ilicitudes? É, simplesmente, o facto da envolvência de procuradores legitimando os atos e escrevendo direito em linhas tortas? Talvez se entenda, assim, porque é que na instrução que está a decorrer neste processo não tenha sido permitido que advogados de defesa colocassem questões a algumas testemunhas arroladas, embora essa faculdade tivesse sido concedida relativamente ao Primeiro-Ministro. Talvez a possibilidade de extração de certidão para investigação de alguns desses atos constituísse uma preocupação séria.

Parece que, se a primeira apensação de processos visou afastar um órgão de polícia criminal da investigação da sua competência, a segunda apensação visou escolher o juiz de instrução e determinar aquele que os procuradores queriam ver a praticar os atos jurisdicionais no processo. A isto chama-se violação do principio constitucional do juiz natural, que recentemente tem sido tão referido a propósito de outros processos pondo em causa o próprio sistema de justiça. Todo este "caso Tancos" parece revelar que, afinal, a justiça nem sempre é cega, pois espreitará por baixo da venda. Será cega para uns, mas demasiada vingativa para outros.