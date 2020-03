Justiça militar: Dois processos e uma “geringonça”

Em novembro de 2016, em resultado de uma investigação iniciada em 2014 a partir de (mais) uma denúncia registada como "anónima", vários militares da Força Aérea e civis foram detidos. A chefia deste ramo das Forças Armadas, tomando conhecimento da prática de ilícitos criminais, comunicou-os à Polícia Judiciária Militar (PJM), o órgão de polícia criminal (OPC) competente para investigar crimes cometidos em unidades militares. Esta investigação decorreu no âmbito do processo de inquérito denominado "Zeus" e está relacionada com corrupção nas messes da Força Aérea no qual são arguidos empresas, civis e vários militares, pronunciados pela prática de crimes de corrupção ativa e passiva agravadas e falsificação de documentos, previstos no código penal.

No mesmo ano de 2016, no decorrer da instrução do 127.º Curso de Comandos, morreram dois militares. Atendendo a que estavam em causa ofensas ao corpo ou à saúde dos instruendos do curso, supostamente praticadas por superiores hierárquicos no exercício de funções, o Ministério Público (MP) qualificou os factos como crimes estritamente militares, designadamente crimes de abuso de autoridade por ofensa à integridade física agravada pelo dano morte, previsto no código de justiça militar. A PJM foi o OPC a quem foi delegada a investigação por se tratar de crimes no âmbito da sua competência específica.

Enquanto o processo "Zeus" está a ser julgado no juízo central criminal de Sintra e teve a sua instrução no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), o processo relativo às mortes ocorridas na instrução do curso de Comandos está a ser julgado no juízo central criminal de Lisboa, em tribunal coletivo e com juiz militar, e teve a sua instrução no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa.

Durante séculos, a justiça militar julgava militares independentemente do tipo de crime cometido. Aparentemente, a partir de 1977, os tribunais militares - que tiveram existência até 2004 – passaram a julgar apenas em caso de cometimento de algum dos crimes tipificados no código de justiça militar, pois o cometimento de crimes tipificados no código penal ou em legislação extravagante seriam julgados nos tribunais criminais comuns. Porém, até 2004 havia crimes tipificados no código de justiça militar de 1977 que, apesar de serem comuns, pela natureza do local onde fossem cometidos ou da condição de militar do seu agente, tinham sido "batizados" de crimes essencialmente militares, sendo julgados nos tribunais militares. Seria este o caso do tipo de crimes imputados aos arguidos do processo "Zeus". Hoje, os crimes de natureza militar, e só estes, são julgados nos juízos centrais criminais de Lisboa e Porto, em tribunais coletivos com juiz militar. Considerando os tipos de crimes julgados nos dois processos referidos, até 2004 ambos teriam sido investigados pela polícia judiciária militar numa fase de instrução da competência de um juiz de instrução criminal e sob a sua exclusiva direção, e julgados no tribunal militar territorial de Lisboa constituído por dois juízes militares e um juiz auditor, magistrado judicial.

Hoje, os crimes de natureza militar continuam a gozar de alguma especialidade no que respeita ao procedimento criminal no inquérito e ao julgamento, quando comparados com o procedimento criminal aplicável aos crimes comuns. Aqueles são investigados no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa ou no do Porto e são julgados nos juízos centrais criminais de Lisboa ou do Porto. A investigação criminal passou a ser tutelada pelo MP assessorado por assessores militares e coadjuvado por equipas de investigação criminal da PJM. Já os crimes comuns cometidos em instalações militares são investigados pelo MP da comarca onde aquelas estão localizadas, igualmente coadjuvado por equipas de investigação criminal da PJM, e julgados nos tribunais das comarcas correspondentes. Assim, o OPC competente para investigar tanto os crimes de natureza militar como os crimes comuns cometidos em unidades militares é a PJM. Esta tem competência específica para a investigação daqueles e competência reservada para a investigação destes. No entanto, há um aspeto legal importante a considerar: enquanto a investigação dos crimes comuns cometidos em unidades militares pode ser deferida à Polícia Judiciária (PJ), a dos crimes estritamente militares não pode. E esta é uma distinção relevante cujo "esquecimento" parece confundir algumas entidades judiciárias e policiais.

Quando a chefia do ramo detetou a eventual prática de crimes de corrupção cometidos em unidades militares e a denunciou à PJM, esta iniciou a investigação mas, atendendo à possibilidade de emprego de um agente infiltrado idealmente inserido no sistema criminoso e à dispersão de unidades e empresas envolvidas nos factos ilícitos, propôs ao MP o deferimento da delegação de competência investigatória à Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ, uma vez que o regime jurídico das ações encobertas consagra que os agentes infiltrados atuam sob controlo desta polícia. O que aconteceu efetivamente. A investigação, pelo tipo de crimes em questão, foi dirigida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), e as diligências investigatórias ficaram a cargo da PJ com a cooperação de equipas de investigação da PJM.

Os trágicos factos do curso de Comandos também deram origem a um inquérito. O MP considerou que atentavam contra interesses militares da defesa nacional, qualificando-os como crimes de natureza militar consagrados no código de justiça militar. A procuradora do DIAP de Lisboa, titular do processo, delegou a competência investigatória à PJM por estes crimes serem da sua competência específica. Parece que outro OPC terá pretendido que lhe fosse delegada a investigação, o que não aconteceu porque esta procuradora não terá aceitado escrever direito em linhas tortas. Esta mesma posição não foi repetida, no ano seguinte, no âmbito de um outro processo que ficou conhecido por "caso Tancos". Neste, foram usados expedientes jurídicos para travestir crimes claramente de natureza militar em crimes comuns que permitissem a delegação da investigação a outro OPC. Mascarou-se o furto de material de guerra nos paióis nacionais de Tancos (PNT) com um suposto crime de terrorismo internacional que consumiria ou absorveria aquele.

Temos, assim, nestes três exemplos outros tantos procedimentos distintos.

No que respeitou ao processo "Zeus", sendo da competência investigatória reservada da PJM, o DCIAP usou do instrumento legal previsto na Lei de Organização da Investigação Criminal (LOIC) e na lei orgânica da PJM, deferindo-a à UNCC, fundamentadamente.

No processo "Comandos", o inquérito foi conduzido pelo DIAP e coadjuvado pela PJM. Em razão da natureza dos crimes, o procedimento criminal exigiu que, terminado o inquérito, o assessor militar do MP junto do DIAP emitisse parecer antes de deduzida a acusação, o que revela a especialidade derivada da natureza dos bens jurídicos tutelados pela justiça militar. A instrução destes factos realizou-se no TIC de Lisboa, por imposição da lei da organização do sistema judiciário. Até há pouco tempo, existia neste TIC, tal como no do Porto, uma secção militar para a realização da instrução de processos por crimes estritamente militares.

E como será no "caso Tancos"? É ainda uma incógnita porque muito estará dependente da decisão do Juiz de Instrução Criminal (JIC) no âmbito da instrução que está a decorrer. Os factos foram considerados, pelo MP, como que integrando um suposto crime de terrorismo internacional, isto é, como se o furto tivesse sido realizado com vista à prática de atos de terrorismo. Pelo que, assim, não haveria crimes estritamente militares a investigar ignorando, igualmente, outros factos que também constituem crimes desta natureza. Tanto assim, que ainda hoje não estão a ser investigados por falta de processo. Através deste artifício jurídico de duvidosa legalidade, face às regras do concurso de crimes, factos integradores de ilícitos de natureza militar da competência específica da PJM transformaram-se em ilícitos comuns da sua competência reservada, cuja investigação, conforme já referido, é passível de ser deferida á PJ por determinação da Procuradora-Geral da República, nos termos da LOIC. E esse parece ter sido o resultado que autoridades judiciárias e policiais pretendiam.

A grande questão colocar-se-á se o JIC considerar – tal como o seu colega fez durante o inquérito – que não há indícios de terrorismo ou que o furto de material de guerra não visava atos de terrorismo, Então, como qualificar esse furto se não como crime estritamente militar de furto de material de guerra, punível nos termos do CJM? Não constituirá esta decisão, se acontecer, uma alteração substancial dos factos da acusação? E qual poderá ser a cominação jurídica de tal decisão? E qual será o seu tribunal de julgamento no que respeita á competência territorial? O de Lisboa ou o de Santarém?

Muitas questões se colocarão tendo em conta as vicissitudes das várias decisões tomadas ao longo deste caso "Tancos" constituído por vários processos. Irá o juiz de instrução determinar, nesta fase, a separação de processos? O furto do material de guerra voltará, como de início, a ser qualificado como crime estritamente militar? E como se ultrapassará as violações de procedimento que deveriam ter sido adotadas, próprias do procedimento criminal militar?

Mas, há mais questões pertinentes e que, eventualmente, poderão prejudicar a continuação do processo. Quando, ainda no decorrer do inquérito, o JIC competente para praticar atos jurisdicionais considerou que os factos relacionados com o furto nos PNT não indiciavam crime de terrorismo mas, unicamente, crimes de natureza militar e que, por isso, se declarou incompetente, não deveria o MP determinar qual o JIC territorialmente competente se pretendia manter como objeto do processo o crime de terrorismo? Porque escolheu apensar o processo do terrorismo e furto ao processo que investigava a suposta "encenação" da recuperação do material furtado? O MP não escolheu, através do artifício desta apensação, o JIC que queria a praticar atos jurisdicionais, ignorando aquele que seria territorialmente competente nos termos consagrados no código de processo penal? Quem, afinal, adotou ao longo do processo um comportamento "hubrisiano"?

Parece que qualquer que seja a decisão instrutória, a fase de julgamento estará ainda distante. Se a fase de julgamento do processo "Zeus" está no final, a aguardar o acórdão do tribunal de Sintra, e o julgamento do processo "Comandos" está mais próximo do fim do que do início, parece que relativamente ao "caso Tancos" muita água ainda vai correr debaixo da ponte, dadas as muitas questões jurídicas que se colocam. Esperemos que o juiz de instrução seja iluminado para conseguir o engenho e a arte de "levar a carta a Garcia".

Gil Prata, coronel (ex-juiz militar)