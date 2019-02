Portugal e a corrupção

A Transparency International, rede global anticorrupção que actua em mais de 100 países, elabora anualmente o "Ranking do Índice de Percepções de Corrupção", o qual é tido como o principal indicador global dos níveis de corrupção do sector público de cada país.

O último relatório, conhecido no final do mês de Janeiro, coloca Portugal na 30ª posição, entre 180 países e territórios, com uma pontuação de 64 pontos, numa graduação de 0 (muito corrupto) a 100 (muito transparente). Tal representa, em relação ao ano anterior (2017) o aumento de 1 ponto e, ainda assim, a queda de um lugar na classificação global (de 29º para 30º).

Pese embora a média global se situe muito abaixo (43 pontos) a média, a nível Europeu, situa-se dois pontos acima (66 pontos). E, se atendermos a que no período compreendido entre 2012 e 2018, as pontuações de Portugal têm oscilado entre 62 e 64 pontos (a que corresponde uma posição sensivelmente a meio da tabela europeia), fácil é de concluir que o combate à corrupção não tem sentido grandes evoluções.

De acordo com a Comissão de Transparência e Integridade, que representa em Portugal a Transparency International: "A acumulação de escândalos de falta de ética na vida pública, a inoperância de uma Comissão para a Transparência no parlamento – que em três anos ainda não produziu resultados – ou as tentativas de controlo político sobre os Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público são a tradução prática de uma falta de vontade política que é evidente e reconhecida pelos observadores externos que compõem este índice".

Essa falta de vontade política é também evidente com o constante desinvestimento na área da justiça, designadamente na ausência de atribuição dos meios necessários e adequados à investigação e julgamento dos crimes desta natureza. Com efeito, existem inúmeras investigações paradas por falta de inspectores da PJ (sendo esta a entidade responsável para a investigação dos crimes de corrupção), a aguardar perícias, essencialmente de natureza informática, por não existirem técnicos em número suficiente para as realizarem, buscas que não são realizadas por falta de meios humanos para as levarem a cabo, isto entre muitas outras situações. Tal realidade, aliás, foi expressamente admitida pelo Primeiro-Ministro, em Novembro de 2018, que reconheceu a existência de falta de meios na investigação aos crimes de corrupção.

Saliente-se ainda, agora a propósito do aguardado relatório sobre a economia portuguesa, elaborado pela OCDE: a possibilidade de inclusão, nesse relatório, de um capítulo sobre a corrupção causou forte perturbação ao Governo, não pela existência efectiva desse problema, mas sim pelo que isso poderia representar na imagem do País. Mais do que assumir a existência de um problema e combatê-lo, o relevante seria o conhecimento da sua existência.

Tais atitudes não são de agora, são as que sempre caracterizaram os sucessivos Governos e que levam a que Portugal não apresente um desenvolvimento significativo no combate a este flagelo que é a corrupção. Tal como conclui a Transparência Internacional, existe uma relação directa entre a corrupção e a saúde democrática global de um Estado. Um Estado com uma democracia plena e de qualidade apresenta um nível muito baixo de corrupção no seu sector público.

Aguardemos os próximos relatórios.