Pena suspensa não é absolvição

Um destes dias reparei no título de uma notícia que, a propósito de um qualquer julgamento, dizia que o arguido, apesar de ter confessado o crime, não tinha sido condenado, sendo-lhe antes aplicada "prisão suspensa". O título não era enganador, o corpo da notícia acompanhava-o, reafirmando-o no mesmo sentido e com todas as palavras. Aparentemente instalou-se na comunidade a convicção de que uma pena de prisão suspensa equivale a uma absolvição ou, dito de outra forma, e como muitas vezes também se lê, a um crime sem castigo.

Não é assim! Quando não se prova que um arguido praticou o crime por que se encontrava acusado o mesmo tem que ser absolvido. E a absolvição não dá lugar a qualquer pena, seja ela qual for. Pelo contrário, a aplicação de uma pena pressupõe sempre a existência de uma condenação pela prática de um crime.

Em caso de condenação o Tribunal aplica ao arguido uma pena a fixar dentro dos seus limites mínimo e máximo. Se essa pena concreta for superior a 5 anos de prisão, ela será necessariamente efectiva, o que significa que o condenado terá de cumprir esse período de prisão. Se a pena concreta for inferior ou igual a 5 anos de prisão importará decidir, se a mesma deverá ser suspensa na sua execução. Tal resulta expressamente do art. 50º, Cód. Penal que estabelece: "O Tribunal suspende a execução da pena de prisão aplicada em medida não superior a 5 anos se, atendendo à personalidade do agente, às condições da sua vida, à sua conduta anterior e posterior ao crime e às circunstâncias deste, concluir que a simples censura dos factos e a ameaça da prisão realizam de forma adequada e suficiente as finalidades da punição". E, são estas, a protecção de bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade.

Como se vê, as razões que determinam a suspensão ou não da pena de prisão prendem-se sobretudo com a pessoa do arguido e não com outros factores tais como a gravidade dos factos, as suas consequências ou ainda com factores relacionados com a pessoa da vítima. É que, como se disse, um dos objectivos das finalidades das penas, é precisamente a reintegração do arguido. E, note-se, em lado nenhum a lei exclui a possibilidade de suspensão da execução da pena de prisão quanto a certo tipo de crimes. Esta é sempre possível desde que não exceda os 5 anos, sendo este o único requisito objectivo exigido.

Até 2007 a suspensão da execução da pena de prisão apenas era permitida quanto a penas não superiores a 3 anos de prisão, ficando de fora dessa medida os crimes mais graves. Na altura a sensação que existia e as críticas dirigidas aos Tribunais eram no sentido de que se prendia demais: que a finalidade de reinserção dos condenados era afectada na medida em que que o ambiente prisional não a assegurava e que as prisões estavam lotadas, o que originava elevados custos para o Estado. Por opção legislativa, foi então introduzido o regime actual.

Volvidos quase 12 anos a sensação generalizada é, aparentemente, a de que se prende de menos, pelo menos em certo tipo de crimes. Existem outras soluções legislativas, que não a nossa e que talvez vão ao encontro dessa convicção. Basta pensar que nos Países que integram o Conselho da Europa Portugal é o único país, além da França, que admite a suspensão da pena de prisão até 5 anos. Na Alemanha e em Espanha tal apenas é admissível até, respectivamente, 1 ano e 2 anos de prisão. A Lei pode também determinar expressamente que, em certo tipo de crimes não é admissível a suspensão da pena de prisão. Cabe ao Poder Político as opções de política legislativa. Os Tribunais são aplicadores da lei e fazem-no seguindo essas opções.

De qualquer forma, a pena de prisão, ainda que suspensa na sua execução é uma pena e, como tal, só é aplicada porque existiu uma condenação. E, a noção de que nada acontece é errada. Desde logo a pena de prisão suspensa é-o por um período concreto de tempo e, no decurso desse lapso, o condenado além de se encontrar sujeito ao cumprimento das regras e obrigações que lhe são impostas como condição da suspensão, se praticar e for condenado pela prática de outros crimes poderá ver a suspensão da execução da pena revogada, sendo então obrigado ao cumprimento efectivo da totalidade da pena de prisão em que foi condenado.

Pode-se concordar ou discordar com a generalização das penas suspensas na sua execução, com os seus requisitos e pressupostos ou até com a sua existência, o que não se pode é dizer que a sua aplicação é uma absolvição.