Pandemia e tribunais

Em princípios de fevereiro de 2020, há exatamente 2 anos, o covid-19 era ainda, para os portugueses, um vírus distante que só acontecia aos outros e que talvez nunca chegasse cá. Os primeiros casos apareceram e foram confirmados um mês depois, pouco antes da OMS ter declarado o estado de pandemia. Em Portugal, as escolas foram encerradas e foi decretado o estado de emergência com confinamento obrigatório e limitações à circulação.

A pandemia não passou ao largo dos tribunais.

Durante o "primeiro confinamento" e num período inicial, sensivelmente entre março e maio de 2020, a atividade presencial dos tribunais foi reduzida ao mínimo. No essencial, apenas foram realizadas as diligências de natureza urgente. Num segundo momento, dentro desse mesmo período inicial, os tribunais retomaram na medida do possível a sua atividade normal, funcionando quando possível em regime de teletrabalho e, quando tal não era viável presencialmente – à semelhança, aliás, do que ocorreu com a generalidade das instituições do país. De qualquer modo, e durante todo este lapso temporal, os processos continuaram a ser tramitados com normalidade exceto na parte em que as leis temporárias e adaptadas à situação pandémica determinaram a sua suspensão.