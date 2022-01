O novo ano judicial iniciou-se no dia 1 de janeiro.



Na verdade, e contrariamente ao sentimento comum daqueles que trabalham na área da justiça, o ano judicial não se inicia no dia 1 de setembro, com a reabertura dos Tribunais após o período das férias judiciais de Verão, mas antes coincide com o ano civil.



O inicio do ano judicial é, por imperativo legal e há mais de 40 anos, assinalado por uma cerimónia, a sessão solene de abertura do ano judicial, que celebra a justiça. Esta cerimónia é realizada no Supremo Tribunal de Justiça e nela usam da palavra o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Primeiro-Ministro ou o membro do Governo responsável pela área da justiça, o Procurador-Geral da República e o Bastonário da Ordem dos Advogados. Trata-se do único evento público que, por força da lei, conta com a presença de representantes de todos os titulares dos poderes de soberania do Estado do que resulta, por si só, a sua relevância.