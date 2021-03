Os nossos “outros Tribunais”

Em conformidade com disposição constitucional, a divisão base da organização judiciária portuguesa é feita entre os tribunais judiciais ou comuns, aos quais compete a apreciação e julgamento da generalidade das matérias e os Tribunais Administrativos e Fiscais (TAF), aos quais cabe a competência para julgar os conflitos que surgem no âmbito das relações entre os particulares (cidadãos e empresas) e a Administração Pública.





Há muito que se fala do elevadíssimo número de processos pendentes nos TAF, bem como da existência de processos excessivamente antigos por decidir (muitos com mais de 13 anos e alguns com mais de 20). No final de ano de 2016 esse número ascendia a 72.516. Em Outubro de 2018, com vista à redução das pendências e à resolução dos atrasos desta jurisdição foram implementadas medidas de natureza extraordinária que passaram, entre outras de menor relevo e muito pouco impacto, pela criação de equipas de recuperação de pendências de processos entrados nos tribunais até 31/12/12. A criação de juízos de competência especializada, nos TAF, ocorrida em final de 2019, teve, com um dos seus objectivos "combater o aumento exponencial das pendências". Todas essas medidas foram anunciadas pelo Governo como sendo essenciais, suficientes e adequadas ao combate dos problemas sentidos nestes Tribunais.



Porém, e apesar das medidas adoptadas, em Outubro de 2020, a Comissão Europeia alertou para a necessidade de Portugal melhorar a eficiência nos tribunais administrativos e fiscais salientando que se trata de um dos países que apresenta uma das taxas mais elevadas de processos em atraso na União Europeia apontando que, na primeira instância os processos demoram, em média e até à sua resolução, mais de 900 dias e que, na segunda instância tal média aumenta para 1000 dias.



Mas afinal o que se passa com estes tribunais?



Para ter uma ideia mais concreta é importante começar por esclarecer que o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, órgão superior de gestão e disciplina dos Juízes da jurisdição administrativa e fiscal, não dispõe sequer de Lei Orgânica, de instalações, de quadro de pessoal ou de orçamento próprio. Funciona nas instalações do Supremo Tribunal Administrativo e com os meios próprios deste Tribunal. E claro, a autonomia administrativa e financeira deste Conselho, prevista na lei nunca foi concretizada. A este propósito basta-nos dizer que não será fácil gerir um sistema sem quaisquer meios. Tratam-se de questões de fácil resolução, bastando para tal vontade política.



A falta de juízes nesta jurisdição constitui "uma tradição" com mais de 20 anos, que sempre foi conhecida e ignorada. Tal resulta não só de muitos e longos anos sem recrutamento destes profissionais, seguido de um período de recrutamento irregular e em número manifestamente reduzido face às necessidades, como também do sucessivo e significativo aumento das competências destes tribunais sem a correspondente alocação dos meios humanos e materiais adequados. A consequência foi, como não poderia deixar de ser, a acumulação sucessiva de pendências durante esses mais de 20 anos.



O alargamento das competências dos TAF (muitas delas de duvidosa justificação) levou a que exista actualmente um número extremamente elevado de processos de diminuto valor e qualificados como de litigância de massa. Falamos, e a título de exemplo, dos processos de cobrança de taxas de portagens, de propinas ou de quotizações das ordens profissionais os quais, em muitos casos, têm um valor inferior a 1,00 €. Seguem, porém, a mesma forma processual e os mesmos trâmites legais dos demais processos, exigindo por isso a dedicação do mesmo tempo que é destinado a estes, incluindo aqueles que apresentam valores de milhares de euros. Não se compreende o motivo porque não foram ainda criadas leis processuais simplificadas que permitam uma resolução mais rápida deste tipo de processos. Por outro lado, se a jurisdição não pode dar resposta é óbvio que o constante reforço de competências destes tribunais deve parar. Não tem sentido continuar a atribuir-lhes novas competências quando, em simultâneo, se anunciam medidas urgentes de regularização das pendências elevadas.



A reforma pretendida, e de que já se deu conta, não assentou num plano realista, fixado a médio prazo, que tivesse em conta, a objectiva realidade dos TAFS. Desde logo, e como se viu, apenas uma das medidas teve algum impacto pois as equipas de recuperação de processos proferiram decisões finais em número considerável. Porém, sendo adoptada em 2018 e deixando de fora os processos entrados a partir de Janeiro de 2013, pode-se desde logo afirmar que, quando se iniciou já estes últimos tinham uma pendência de 5 anos o que se traduz num atraso processual significativo. Por outro lado, alocar juízes apenas à recuperação de processos atrasados sem um aumento significativo do quadro – e sem a existência de um quadro complementar de juízes para fazer face às necessidades pontuais decorrentes quer do aumento de serviço, quer das ausências de magistrados – significa, como é óbvio, retirar juízes do serviço corrente onde, necessariamente fazem falta. Acresce que o aumento de produtividade da primeira instância irá implicar, por via dos recursos das decisões finais proferidas, o aumento de serviço na segunda instância, sendo certo que também os Tribunais Centrais Administrativos se encontram subdimensionados. Tal significa que os processos resolvidos em primeira instância irão continuar parados, embora desta vez na segunda instância. Não existiu aqui, como devia, uma planificação objectiva, pensada a uma distância de 5 ou 6 anos e no sentido, necessário, do reforço extraordinário dos quadros na 1ª e 2ª instancia. Também a especialização, se é certo que é uma mais valia para a qualidade não é solução para a produtividade, sendo esta o objectivo essencial a qualquer processo de recuperação de pendencias, o que não foi tido em conta no plano geral.



Do que fica dito parece evidente a ausência de interesse e de investimento do Estado nestes Tribunais onde existe um manifesto conflito de interesses da sua parte (é onde temos Estado organizador a quem compete tornar a jurisdição eficiente e, simultaneamente, o Estado réu). É deste modo manifesta a cedência aos lobbys privados da arbitragem, muitas vezes incluídos no próprio sistema, para onde e devido ao deficiente e moroso sistema judicial (decorrente do desinvestimento do próprio Estado) são deslocados os processos de valor extremamente elevado e que permitem, aos seus intervenientes, lucros imensos.



Como se vê a resolução dos problemas dos tribunais administrativos e fiscais não é fácil, mas é possível. Basta querer.



E, enquanto isso, são os juízes destes e dos outros tribunais porque embora com jurisdições diferentes, justiça há só uma, que sofrem com o peso "da culpa e da vergonha" dos anos de atraso nos processos.