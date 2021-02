Vacinas e muito mais

Ainda não era certa a vacina contra a covid-19 e já se discutiam os critérios para a sua administração. Não era difícil perceber que a sua aquisição, transporte, armazenamento e administração não seria tarefa de fácil execução. Também foi desde logo evidente que as vacinas necessárias não seriam fornecidas de imediato e que o processo de vacinação iria ser longo e não iria chegar a todos ao mesmo tempo.





Claro que não era necessário qualquer conhecimento especializado para concluir que teria que ser organizado um plano de vacinação assente em critérios de priorização e acompanhado de fortes mecanismos de controle da sua execução.



O plano de vacinação e as suas prioridades foram definidos em moldes que, no geral, se afiguraram adequados e coerentes de acordo com as necessidades efectivas e iniciou-se a 1ª fase da vacinação.



Entretanto foi comunicado que, sem prejuízo da continuação da vacinação dos grupos prioritários, iria ser igualmente iniciada, esta semana, a vacinação dos titulares de órgãos de soberania e titulares de altos cargos com funções no âmbito do Estado de Emergência, responsáveis da protecção civil, Procuradoria Geral da República e Ministério Público, sendo disponibilizadas para o efeito, na fase inicial, 1000 vacinas. O objectivo de tal decisão prende-se com a necessidade de assegurar o normal funcionamento das instituições e dos serviços essenciais ao País, através da protecção das pessoas que aí desempenham funções essenciais. Não parece que surjam quaisquer dúvidas sobre a oportunidade e necessidade de vacinação de algumas figuras institucionais como será o caso, entre outros, do Presidente da República, do Primeiro Ministro, ou de Ministros. Tratam-se, todos eles, de titulares de órgãos a quem cabem o exercício de funções essenciais ao País e que, como tal, têm que ser asseguradas. E não está em causa a pessoa concreta que ocupa o cargo mas sim o cargo em si próprio e a sua essencialidade.



Tal ocorre igualmente não só com os demais órgãos de soberania (Assembleia da República e Tribunais) como também com outros serviços ou organismos do Estado que satisfaçam necessidades imperiosas e que em caso algum podem deixar de funcionar. Nestes casos importará adoptar critérios, necessariamente sensatos, que garantam a continuidade das funções e dos serviços essenciais mas que não ultrapassem o limite do razoável. Não é necessário que todos os deputados ou todos os juízes do País sejam vacinados de imediato mas é necessário assegurar a protecção do número, mínimo mas suficiente, destes profissionais para que as funções, essenciais, que exercem possam continuar a ser desempenhadas em condições de normalidade. Mais, para o exercício dessas funções não bastará a protecção do titular do órgão em causa (no caso de que se fala, o deputado ou o juiz) pois estes não conseguem desempenhar as suas funções sem a intervenção e colaboração de outros profissionais que, não sendo titulares de órgãos de soberania, são igualmente indispensáveis à realização da função em causa. Falo obviamente, e em concreto, no caso dos Tribunais, dos Magistrados do Ministério Público e dos funcionários judiciais.



O critério deve ser o da essencialidade dos serviços em causa, atendendo-se sempre a todos os cargos ou profissões que efectivamente são necessários para a sua realização. E sim, terão que ser estabelecidos critérios objectivos e seguros dentro de cada um destes serviços ou organismos que permitam a noção exacta de quem, em concreto terá de ser protegido – nunca em função da pessoa concreta, mas sim em função daquilo com que, com o exercício da sua actividade, poderá contribuir para o bem de toda a sociedade. E, a explicação da razão de ser desta necessidade conjugada com a adopção de critérios objectivos e claros levará com facilidade à compreensão e entendimento desta decisão.



Situação distinta, que nos deixa tristes e chocados, são os casos, conhecidos em número cada vez maior, em que o plano de vacinação foi "furado" sendo nele introduzidas pessoas, que foram efectivamente vacinadas, que não pertenciam a qualquer grupo prioritário e não tinham sequer qualquer relação com os serviços nos quais foram incluídas. Mas, sejamos sinceros, ficámos surpreendidos? Infelizmente não. Todos sabíamos que tal iria acontecer.



Faltaram os mecanismos de controle da execução do plano de vacinação que, tendo em conta a gravidade da situação, deveriam ser fortes e eficazes de modo a que, se não conseguissem impedir a ocorrência destas situações pelo menos as dificultassem. Isso não aconteceu. Tal como não foi elaborado um "protocolo alternativo de vacinação" que, em caso de sobras, evitasse o seu desperdício, sem desvirtuar as necessidades prioritárias estabelecidas. Pode ter sido apenas por inocência ou por inexperiência mas agora, o que mais importa é que, com urgência, se implemente esse plano de controle. E, que as "irregularidades" tenham consequências e não caíam no esquecimento, ficando por explicar.