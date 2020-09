O recomeço Judicial

O ano judicial coincide com o ano civil pelo que o seu início ocorre no dia 1 de Janeiro de cada ano sendo a sua abertura, obrigatoriamente, assinalada pela realização de uma sessão solene. É a lei que o impõe e que determina igualmente onde se realiza tal cerimónia e quem nela intervém.

Pese embora a determinação legal todos aqueles cuja vida profissional decorre nos Tribunais sentem no seu íntimo que o verdadeiro ano judicial, aquele que importa e que consideram, se inicia no primeiro dia após o decurso das férias de Verão (a 1 de Setembro) e que se prolonga até ao último dia de trabalho antes das férias judiciais de Verão do ano seguinte (15 de Julho). É em Setembro que, após uma pausa retemperadora, as pessoas regressam aos Tribunais. É nesse momento que, após o gozo das suas férias pessoais, se sentem renovados, cheios de energia e com o entusiasmo próprio de quem enfrenta um novo ano. Os movimentos judiciais são efectivados nessa altura pelo que é aí que os magistrados e funcionários, já com as despedidas feitas nos antigos, chegam aos seus novos Tribunais e que "as equipas de trabalho" se renovam e ficam completas.

É a altura dos recomeços.

O nosso (de todos aqueles que trabalham nos Tribunais) ano judicial iniciou-se ontem. Mas este recomeço é diferente de todos os outros. Tem um sabor amargo, é sentido com apreensão e com preocupação.

Regressámos de máscaras, viseiras, gel desinfectante e com distanciamento social. O regresso à normalidade, tal como sempre a conhecemos, ainda não é agora. A pandemia continua por aí e, segundo se ouve por todo lado, vai voltar a atacar em força.

A preocupação com a nossa segurança e com a daqueles que se deslocam aos Tribunais diariamente é imensa. É certo que acreditamos que neste momento muitos dos problemas iniciais se mostram ultrapassados: não há falta de material de protecção individual, alguns Tribunais foram intervencionados melhorando assim as suas condições, foram tomadas medidas relativamente à higienização dos espaços, as salas de audiência receberam separadores de acrílico que permitem a realização de diligências e com um maior número de intervenientes processuais e foram encontrados espaços alternativos para a realização de julgamentos.

É certo que as condições existentes, designadamente as de segurança, não são as ideais – tal como já não o eram antes da pandemia – e que em muitos locais serão mesmo insuficientes e que surgirão muitos problemas. Acredita-se porém que estes, com o recurso às adequadas medidas de gestão, serão ultrapassados e que, no geral, se possa instalar alguma normalidade. Claro que não falamos da normalidade anterior, pela qual ansiamos, mas aquela que nestes tempos é a possível e com a qual todos nós – e todas as instituições – terão que se habituar a conviver.

Este recomeço traz também consigo a consciência da complexidade dos próximos tempos.

Importa não só recuperar o tempo perdido – aquele em que os prazos estiveram suspensos e as diligências não foram realizadas – como também fazer face às consequências da crise económica e social que já se avizinha. Como sempre, em épocas de crise, os Tribunais são os primeiros a senti-la com o aumento exponencial, e verdadeiramente significativo, do número de processos.

A justiça é fundamental, sobretudo em momentos de crise.

É séria e justificada a preocupação com os efeitos da crise económica na vida concreta das pessoas. Muitos vão precisar dos Tribunais e tudo se fará para dar-lhes a resposta eficaz e célere que necessitam.

Na falta de um plano de recuperação (que caberia ao Ministério da Justiça e aos Conselhos Superiores) caberá aos juízes o apuramento exacto daquilo que ficou por fazer e o estabelecimento das prioridades relativamente não só a esse trabalho como também àquele que vai surgir. Esperemos que, como tem sido anunciado pelos responsáveis, o sistema judicial efectivamente disponha já de mecanismos de estabilização que permitam fazer face ao acréscimo processual, designadamente dos meios humanos necessários.

Os juízes, como sempre, cá estarão. São responsáveis e esta não é a primeira crise que atravessam. Vamos acreditar que também esta será ultrapassada.