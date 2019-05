A medicina do trabalho é obrigatória para toda a espécie de empresas e instituições do Estado. A Lei nº102/2009, de 10/9 – com as alterações introduzidas em 2012 e 2014 – estabelece a responsabilidade dos empregadores assegurarem, a todos os seus trabalhadores, as condições necessárias à prevenção e promoção da saúde em todos os aspectos relacionados com o trabalho.

As consultas de medicina são necessariamente realizadas antes do início da prestação de trabalho e anualmente ou de dois em dois anos, dependendo da idade do trabalhador e do exercício ou não de actividades de risco.