Os juízes não podem, ao longo de toda a sua carreira, desempenhar qualquer outra profissão de natureza profissional, salvo as funções docentes ou de investigação científica de natureza jurídica, não remuneradas. E, mesmo neste último caso, o exercício de tais actividades não podem envolver prejuízo para o serviço e são necessariamente precedidas de autorização do órgão ao qual compete a gestão e disciplina dos juízes – Conselho Superior da Magistratura.

Também o exercício de qualquer função não profissional, por parte de um juiz, não pode ser remunerado e carece igualmente de autorização prévia e expressa do CSM.

De notar, contudo, que a produção e criação literária, artística, científica e técnica do juiz não é, e muito bem, uma actividade incompatível com a magistratura sendo perfeitamente lícito ao seu autor, o recebimento dos rendimentos daí provenientes. Além disso, não se pode confundir remuneração com compensação por despesas que mais não é do que o pagamento dos gastos suportados por alguém por força do exercício de determinada actividade e exclusivamente por causa dela. Tais pagamentos, designadamente de deslocações, alojamento, alimentação, desde que em montantes razoáveis e adequados à natureza da despesa em causa, são consensualmente entendidos como justos e admitidos. E, em nada afectam ou prejudicam, o princípio geral enunciado. Tal princípio, o da exclusividade, encontra-se previsto no art. 216º, nº3, da Constituição da República Portuguesa e é reproduzido e devidamente concretizado no Estatuto dos Magistrados Judiciais.

Trata-se de uma exigência que assenta, essencialmente, em dois aspectos. Por um lado a função de julgar constitui uma actividade profissional muito exigente e absorvente que implica uma dedicação permanente a qual, não existindo, poderá colocar em risco a sua boa e integral execução. E, por outro lado, a exclusividade assegura que os juízes não se sintam limitados (nem que os possam considerar como tal), no exercício da sua função judicial, por qualquer tipo de dependência, designadamente, profissional ou económica decorrente do exercício de outra profissão e do recebimento da respectiva remuneração. Não é uma novidade. A Constituição Portuguesa contém tal princípio desde a sua versão originária. Nenhum candidato a juiz sai do CEJ sem conhecer o princípio da exclusividade, aquilo em que ele se traduz e a sua razão de ser. Trata-se efectivamente duma limitação. Porém é uma limitação justificada, decorrente da própria natureza da função que se exerce e constitucionalmente consagrada. Todos aqueles que aspiram ao exercício de outras funções como forma de obter rendimentos muito superiores estão no seu direito, não podem é ser juízes. A exclusividade dos juízes permite-lhes, no final da sua carreira, optar pela jubilação. Trata-se de um regime especial de aposentação a que os juízes podem aceder quando atingem os 65 anos de idade, desde que tenham 40 anos de serviço. Tal regime permite a manutenção de todos os direitos de que dispõem os juízes no activo e traduz-se, desde logo, em vantagens a nível económico pois ficam a ganhar mais do que se reformassem. No entanto, para tal, mantêm igualmente todos os deveres que recaem sobre os juízes em exercício de funções. Entre eles incluem-se o dever de reserva, a possibilidade de serem chamados para prestar serviço activo, a sujeição ao poder disciplinar do CSM e, claro, a exclusividade. Em concreto, os juízes jubilados não podem exercer qualquer actividade remunerada e, ainda assim, carecem sempre de prévia autorização do CSM. Estes custos e limitações, que vão para além da vida activa de um juiz, mais não são do que os deveres inerentes aos direitos que decorrem da jubilação. Claro que o juiz não é obrigado a manter-se na situação de jubilado. Trata-se de uma opção sua e, por isso, a qualquer momento pode passar à situação de aposentado ou reformado. E aí deixa de estar sujeito aos mencionados deveres podendo, em concreto, desempenhar as actividades, profissionais ou não, que bem entenda e recebendo por isso aquilo que quiser. O que acontece é que perde os direitos inerentes à qualidade de juiz.

É que, como em tudo na vida, não se pode ter o melhor dos dois mundos: ou se querem os direitos e assumem-se os deveres ou não se aceitam os deveres e prescindem-se dos direitos. É fácil!