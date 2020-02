Futebol, Estádios e Direito

Não sou fã e não percebo de futebol.

À excepção dos jogos da Selecção Portuguesa não me recordo de alguma vez ter visto um jogo completo. Fui ao estádio uma única vez e não repeti a experiência.

Tenho uma verdadeira incapacidade de reter qualquer tipo de informação relacionada com o futebol. Tirando meia dúzia de nomes – daqueles que são impossíveis de desconhecer – não faço ideia de quem são os jogadores, quem são os treinadores ou os dirigentes dos clubes de futebol, dificilmente os relaciono com qualquer clube e não consigo seguir os seus percursos.

Sei porém aquilo que se passa nos estádios e nas suas imediações, no decorrer dos jogos de futebol. E é chocante.

As condutas racistas que aconteceram no fim-de-semana passado no estádio de futebol, em Guimarães, dizem, foi apenas mais um episódio entre tantos outros de natureza semelhante. São práticas recorrentes, generalizadas, pacificamente admitidas e toleradas socialmente. A única diferença relativamente aos demais foi a conduta do jogador alvo de tais insultos que, ao contrário do que costuma acontecer nestes casos, saiu do jogo.

E, deixem-me dizer, saiu muito bem. Racismo é racismo, é grave, intolerável e, além do mais, é crime. Nestas coisas não pode existir um "mas…" de qualquer espécie. Não interessa que outros tenham tolerado e suportado até ao fim comportamentos idênticos, mais ou menos graves do que estes, perante a indiferença e aparente normalidade de todos aqueles que a eles assistiam e muito menos interessa saber de que clube são os adeptos ou a que clube pertence o jogador.

O Estado de Direito em que vivemos não fica à porta dos estádios nem se suspende nos dias de jogos de futebol. As leis, designadamente as de natureza criminal aplicam-se em todo o lado mesmo, por incrível que pareça, ao que se passa no interior dos estádios.

Não entendo pois como, perante o que estava a acontecer, o jogo não foi interrompido antes da saída do jogador e muito menos consigo compreender que tenha prosseguido após a sua ausência, como se nada tivesse acontecido.

Andamos na boca do Mundo, sendo acusados de comportamentos racistas e de tolerância ao racismo. E andamos bem. Perante tudo o que aconteceu e face aos inúmeros comentários tendentes a desvalorizar ou a justificar o sucedido é exactamente aquilo que merecemos. Como diz o velho ditado, "quem não quer ser lobo, não lhe veste a pele".

O fanatismo que rodeia o futebol tem que ser fortemente combatido. Sem as desculpas de que são tudo boas pessoas e bons pais e mães de família, que aproveitam os dias de jogo para extravasar os seus sentimentos, tudo por amor ao clube.

O amor e o apoio incondicional aos clubes podem e devem expressar-se de forma civilizada e conforme ao direito. Os insultos, agressões, ameaças e danos, não são gestos de amor, nem sequer no futebol.

A visão de claques a serem conduzidas para os estádios em "caixas" formadas por elementos policiais – como se se tratasse de jovens adolescentes numa viagem de finalistas que carecem de ser protegidos dos outros e de si próprios – é, no mínimo, questionável. Saber que cada vez que isso sucede são destacados entre 600 e 700 agentes policiais, tal como resulta de declarações prestadas recentemente pelo Director Nacional da PSP, torna tudo mais assustador. Não existe excesso de polícias e aqueles que a todo o momento têm que prestar serviço nos estádios são tirados a outras funções ou chamados em dias que não estão de serviço.

A sensação de impunidade dos actos praticados em ambiente de futebol não pode prosseguir. Os Clubes, as claques, as pessoas individuais têm que ser responsabilizados. As leis, desportivas e criminais, existem e têm que ser respeitadas.

Quem não se sabe comportar num estádio não pode ir lá. Tem que ser afastado.

O que não pode é perturbar a festa daqueles que apreciam verdadeiramente o futebol e que, de forma civilizada e responsável, acompanham os seus clubes e têm prazer em vê-los jogar.