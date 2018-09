O Centro de Estudos Judiciários (CEJ) é a entidade responsável pela formação de magistrados judiciais e do Ministério Público para os tribunais judiciais e os tribunais administrativos e fiscais. É aquilo que comummente é designado pela "Escola de Magistrados".

O acesso ao CEJ faz-se por concurso público que compreende provas de conhecimentos, escritas e orais, uma discussão sobre temas de direito e um exame psicológico de selecção.

Ao último concurso de acesso ao CEJ, que abriu 98 vagas, apresentaram-se mais de 800 candidatos dos quais apenas 80 tiveram nota positiva. Como consequência ficaram por preencher 18 vagas.

Tal situação, embora já se tenha verificado no passado, não é a comum pois habitualmente não só todas as vagas são preenchidas como também ficam por entrar muitos candidatos com notas positivas

Que leitura se pode fazer?

A ausência de progressão na carreira, o grau de exigência do trabalho, a dedicação exclusiva, a necessidade de formação e aprendizagem permanentes ao longo de toda a vida, a inexistência de condições de trabalho, juntamente com o cada vez menor prestígio que é atribuído (social e institucionalmente) à função são certamente factores determinantes para que a Magistratura não seja já uma carreira muito apelativa. E, como opção, é natural que não atraia já, como acontecia há alguns anos atrás, aqueles que são os melhores qualificados de entre os que saem das Universidades.

Por outro lado, não podemos esquecer que as Universidades têm a seu cargo a formação jurídica de base, ensinam o direito mas não formam, nem têm por função formar, os profissionais das mais diversas áreas, designadamente os magistrados. A sua formação é essencialmente teórica e não dirigida aos aspectos práticos de cada profissão o que tem como consequência não preparar, por si só, os seus alunos para provas de caracter mais prático e direccionadas para determinada função, como são aquelas que são prestadas nos exames de admissão ao CEJ.

Aqueles que neste último concurso de acesso ao CEJ obtiveram nota positiva, e como tal foram admitidos, não podem deixar de estar de parabéns.

Nas provas de admissão são exigidos conhecimentos das diversas áreas do direito e domínio sobre diversos temas de conhecimento/cultura geral. As provas são, como têm de ser, muito exigentes e os exames de extrema dificuldade. As avaliações são rigorosas. Uma nota positiva neste contexto é um bom resultado.

E não há que recear pela qualidade do futuro serviço daqueles que agora ingressam no CEJ com a nota mínima. Com efeito, a viagem ainda agora começa.

Os candidatos admitidos tomam posse como auditores de justiça e iniciam a sua formação que é composta por uma fase teórica com a duração de um ano, no decurso da qual recebem formação não só nas diversas áreas do direito como também noutras conexas com as suas futuras funções e por uma outra fase, teórico prática, com idêntica duração, esta última passada essencialmente num tribunal onde assistem a todo o tipo de diligências e simulam a prática de actos processuais. A avaliação ao longo de todo este percurso é contínua e muito exigente. Em ambas as fases é possível a eliminação de um auditor.

Finalmente tomarão posse como juízes estagiários permanecendo num Tribunal, já em exercício de funções, mas em regime de estágio e sob a orientação de um formador.

E, é certo que findo este percurso, muito trabalhoso e exigente, sujeitos a uma rigorosa vigilância e avaliação estarão certamente preparados para julgar.

Não é a nota com que foram admitidos no CEJ que fará deles juízes melhores ou piores. Aquilo que irá ditar o seu futuro desempenho na magistratura são os ensinamentos que receberão durante a toda a sua formação, o empenho com que irão exercer a sua função e a dedicação à carreira que agora abraçam.