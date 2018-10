PAN propõe penas de prisão para associações protectoras de animais

E é aqui que ficamos incrédulos com a negligência, ou incompetência, deste partido, que continua numa senda ideológica extremista. Aponta para todo o lado, com uma falta de cuidado e de rigor que põem inclusivamente em causa os que de uma forma mais fervorosa o apoiam, ou coloca mesmo em causa mudanças na lei tão defendidas por si próprios. Com esta proposta da criminalização, com penas de prisão para confinamento excessivo de animais de companhia e maus tratos psicológicos, aliada à recente proibição do abate de animais em centros oficiais de recolha e consequente sobrelotação massiva, quer dos canis das associações de proteção animal quer dos canis municipais, serão sem sombra de dúvida estes os locais onde o confinamento excessivo de animais de companhia e os consequentes impactos psicológicos sobre os mesmos terão um efeito mais devastador, e exponencialmente mais grave do que o que já se vivia ainda mesmo antes da entrada da lei em vigor, onde as condições de bem-estar animal na larga maioria dos mesmos são no mínimo duvidosas.



Pergunto então: Está o PAN a colocar como potenciais réus dos tribunais, e potenciais culpados com consequente pena de prisão, a um sem número de associações protetoras de animais que tenham a seu cargo canis sobrelotados? E a todos os Presidentes de Câmara que têm a seu cargo centros de recolha oficial que estão totalmente sobrelotados de animais de companhia? Pois digam o que disserem, uma coisa é certa, nestes canis infelizmente lotados de cães e gatos, na maioria dos casos, é humana e fisicamente impossível que não se esteja a "restringir a expressão do comportamento natural de um animal".

Mais se cai no ridículo, quando o mesmo deputado que escreve e assina este projeto de lei, dando como um exemplo claro de ação punível com pena de prisão o caso em que um cão viva preso a uma corrente, seja o mesmo que ainda recentemente se fez fotografar numa visita a um canil de uma associação protetora de animais de companhia agarrado a dar festas… a um cão acorrentado. Estranho, não?



Ficamos também na dúvida se, com esta proposta, o PAN pretende também criminalizar todos os donos de animais de companhia confinados excessivamente em apartamentos, varandas e marquises de todos os espaços urbanos em Portugal. Certamente teríamos que ser coerentes na aplicação da lei e concordar que nestes casos, certamente que os animais não estão a "expressar o seu comportamento natural" bem como não estão a "exercitar-se conveniente". Sou mesmo levado a crer que, com esta proposta peregrina do PAN, de propor a prisão a quem confine demasiadamente os seus animais de companhia, que os mesmos fiquem sem o seu pequeno eleitorado, pois a larga maioria dos mesmos ver-se-á com problemas com a Justiça.



Mas também como não poderia deixar de ser, eis que o deputado do PAN usa, uma vez mais, as suas tentativas de pequenas rasteiras políticas, utilizando uma potencial modificação de uma lei que visa sobre o regime sancionatório a maus tratos a animais de companhia, para tentar colocar pela ‘calada’ a definição de alargamento dos maus tratos a ‘animais vertebrados’ no geral, tentando por subterfúgios alargar a lei a todos os animais que não só os de companhia. É mais uma das rasteiras que o PAN já nos habituou, que os próprios deputados em plenário já o recriminaram por continuar, vezes sem conta, a tentar o mesmo, o engano e a artimanha política que, teimosamente, este partido continua a assumir como uma forma de fazer política.



Enfim, é de facto uma tentativa fabulosa do PAN, que estranhamente pretende colocar no mesmo risco de prisão a um considerável número de donos de animais de estimação das zonas urbanas, à larga maioria das direções de associações protetoras de animais e aos Presidentes de Câmara que tenham à sua responsabilidade centros de recolha de animais de companhia. Sem pensar que com isto, são eles próprios que criam a dúvida e o receio, e que potenciam ainda mais o abandono de animais de companhia.



Será mais um ‘tiro no pé’ da propaganda política deste partido, depois do fracasso mais do que esperado do fim dos abates nos centros de recolha, onde nada foi pensado e preparado antes da aplicação de uma lei que já se sabia à partida que não teria condições de ser aplicada, à tão publicitada vitória política da permissão de animais de estimação em locais de restauração, que até à data acolheu apenas pouco mais de meia centena de estabelecimentos em todo o País, e agora esta, a proposta de pena de prisão sem qualquer tipificação dos visados ou sem qualquer tipificação do que se possa considerar como danos psicológicos para um animal de companhia.

É mais do mesmo…

####

O novo projeto de lei do PAN é uma nova e ridícula pérola no contexto da legislação em Portugal. Com o título ‘Altera o código penal impedindo o confinamento excessivo de animais de companhia’, o partido Pessoas, Animais e Natureza atinge o topo da sua incongruência, atacando negligentemente as suas próprias bases de apoio, ou seja, as associações protetoras de animais.Na redação deste projeto de lei, que visa a alteração do código penal, o PAN vem propor que o crime de maus tratos a animais de companhia passe a incluir os maus tratos psicológicos e o confinamento excessivo dos animais, indo ainda mais longe, dando como exemplo: "um cão que viva permanente preso a uma corrente de um metro, dificilmente terá possibilidade de expressar o seu comportamento natural, bem como de se exercitar convenientemente."E na respetiva alteração da redação propõe que se acrescente à mesma "…maus tratos físicos ou psicológicos, ou restringir excessivamente a expressão do comportamento natural de um animal vertebrado senciente é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias."