PAN é o novo defensor da caça e dos caçadores!

Passados vários anos de ter deixado de acreditar nas histórias da carochinha, eis que o PAN me eleva novamente ao mundo da fantasia.

Antes de entrar de férias, e em vez de se dedicar a apoiar as pessoas, animais e natureza das zonas ardidas, ou em encontrar soluções para a incapacidade dos municípios de colocarem em prática a lei do fim de abates dos animais, promovida por este partido de uma forma totalmente errada, começando por resolver os problemas ‘pelo telhado’, o deputado do PAN despediu-se do ano legislativo com a entrega no Parlamento de dois projetos de lei sobre a caça.



Ao verificarmos a entrega destes projetos de lei, pensaríamos certamente que o PAN se manteria coerente com o seu programa eleitoral no qual assume abertamente querer acabar com a caça em Portugal e que estas seriam novas tentativas de legislar sobre a proibição desta atividade legal em Portugal. Seria mais do mesmo…



Mas eis que, ao iniciar-se a leitura do preâmbulo de uma das novas propostas de lei do PAN, nos deparamos com a inesperada exaltação da caça, dos caçadores e da gestão cinegética, reconhecendo o PAN na sua proposta de lei que a caça é necessária para o controlo populacional e para garantir o balanço ecológico, concretizável através das zonas de caça. Imagine-se…



Parabéns, PAN! Finalmente disseram algo acertado, pecando por escasso, pois o papel da caça não é só o que mencionaram. É muito mais. Desde o seu papel na conservação da natureza e promoção da biodiversidade, até ao seu papel social, cultural e económico.

Mas, já é um princípio que um partido com uma ideologia hipócrita e demagógica se exponha de tal maneira, a dizer tantos disparates numa tentativa ridícula de atingir os seus fins.



No mesmo projeto de lei em que elevam o papel fundamental da caça, eis que tentam, de uma forma ignorante, desprezar o papel da gestão cinegética, da sua capacidade de gerir habitats e de fomentar quer as espécies cinegéticas, quer as espécies selvagens, presas e predadores, num equilíbrio em que a caça é a ferramenta que permite os variadíssimos casos de sucesso de conservação da natureza em zonas de caça e que confirma o fracasso dos mesmos em zonas onde a gestão cinegética é inexistente ou foi proibida.



Tal ignorância está patente no texto do PAN, quando diz que o "facto do coelho bravo ser explorado cinegeticamente, faz com seja exercida maior pressão sobre as populações". Frase apenas passível de ser escrita por um qualquer especialista de ecologia através dos canais de youtube ou de sites duvidosos, tão em voga nas citações deste partido e dos seus seguidores.



Ignorantes ao ponto de acharem que, sem gestão cinegética, as populações atuais de coelho bravo conseguiriam a estabilidade necessária para serem caçados de uma forma sustentável e ainda serem suficientes para o sucesso da reintrodução do lince ibérico e da recuperação da águia imperial no Parque Natural do Vale do Guadiana. Mas estas mentes brilhantes poderão ir pregar para a Malcata, onde praticamente não se caçam coelhos, onde não existe gestão cinegética, mas... onde não existem nem poderão existir linces ibéricos, pois os gestores cinegéticos e proprietários rurais dessa zona não criaram as condições para que isso fosse uma realidade.



Mas calma, os disparates não se ficam por aqui. Melhoram a cada passo do seu texto. Propõe, inclusivamente, que deveria haver um plano de monitorização para os javalis, de modo a avaliar e validar a necessidade desta espécie ser caçada. Os atores do mundo rural e as autoridades nacionais sabem perfeitamente dos estragos e acidentes com javalis, que têm aumentado exponencialmente e perigosamente. Presumo que apenas no dia em que uma vara de javalis entrar pelo sofá do gabinete destes ditos políticos, é que os mesmos terão uma pequena noção do que se passa no mundo real.



Infelizmente existem mais pérolas, pois a capacidade técnica e política do PAN brinda-nos, uma vez mais, com uma preciosidade, dizendo que quem deve tratar estatisticamente os dados das explorações cinegéticas será a DGRF, curiosamente uma entidade extinta há muitos anos (substituída pelo ICNF). Esta é a cereja no topo do bolo dos textos de projetos de lei propostos e carregados de disparates.



Como se não bastasse, eis que o seu deputado chega a Setembro e entrega mais dois projetos de lei sob o setor da caça. Tenta, no mesmo dia, retirar a raposa e os saca rabos da lista de espécies cinegéticas, e como tal proibir a sua caça, mas exatamente ao mesmo tempo entrega um outro projeto de lei que tenta proibir apenas alguns métodos de caça à raposa. O PAN afirma, de uma forma muito perentória, que existem formas muito melhores do que outras de se matarem as raposas. Estranho! Estará o PAN a defender que se cacem raposas, ainda que só de algumas formas?



Pois, foi isso que também acharam os fiéis e mais radicais seguidores do PAN, que se apressaram a criticar o partido nas redes sociais, que pelos vistos já apoia as zonas de caça e agora parece até apoiar formas variadíssimas de matar raposas.



Seria tentado a dizer que o PAN, por efeitos secundários do calor do verão, virou um partido bipolar, ao ponto de deixar os seus seguidores com os nervos à flor da pele. Até poderia ter graça, mas não tem. É claro que, nas suas redes sociais, se apressaram a tentar tranquilizar os seus seguidores, dizendo claramente que isto é apenas uma forma de ir proibindo e restringido aos poucos a caça, até que consigam a sua proibição total.



O desconhecimento da realidade é tão grande, que o PAN vem relatar portarias publicadas para proteção das espécies selvagens, após os terríveis incêndios de 2017, como se tivessem feitas pela tutela contra o setor da caça, quando, na realidade, a ideia, o estudo e a concretização dessas portarias de exceção, face à gravidade dos episódios ocorridos, foram iniciativa conjunta do Ministério e das organizações do setor da caça.



Diz também o PAN que, felizmente, estão a ser feitos estudos que apoiem a sustentabilidade das espécies cinegéticas, como se isso fosse feito num movimento anticaça. Não faz a mínima ideia de que os únicos estudos feitos para tentar salvaguardar as populações de coelho bravo estão a ser realizados pelas organizações do setor da caça, em conjunto com o INIAV, entidades de investigação e com o patrocínio do Ministério da Agricultura.



Como também não sabe que as organizações do setor da caça de Portugal e de Espanha, em contacto com a Comissão Europeia, já têm proposto um plano de controlo e recuperação da rola-comum.



Como também não sabe, ou não lhe interessa saber, da criação, em 2018, por parte do Governo, em parceira com as organizações do setor da caça, do Centro de Competências para o Estudo, Gestão e Sustentabilidade das Espécies Cinegéticas e Biodiversidade.



O PAN pouco sabe do que é a caça, do que é o mundo rural. Vive numa redoma, de onde apenas saem através das redes sociais, propagando de uma forma mais ou menos intencional, os seus ideais radicais, custe o que custar.



É nesta senda que o PAN, cada vez mais, se apresenta como um partido ignorante no que respeita ao mundo rural, deixando cada vez mais clara a sua posição e política hipócrita, vestindo a pele de cordeiro e ridiculamente tentando mostrar aos restantes deputados que até têm ideias inovadoras para o setor da caça, quando a sua agenda, cada vez menos escondida, vem tropeçando em argumentos ridículos e despropositados que devem ser totalmente chumbados e repudiados pelo Parlamento na discussão que terá lugar no início de Outubro.



Quando chega ao ponto do PAN vir tentar legislar, dando eles próprios opções sobre bons métodos de abate de raposas, e ao mesmo tempo que passam uma boa imagem das zonas de caça como o garante do equilíbrio ecológico e nos mesmos textos dizem que está provado que a caça é prejudicial para a biodiversidade….está tudo dito, é a hipocrisia política, onde quanto mais baixo se descer para justificar os seus fins é o método preferido deste partido.