Violência obstétrica: Má vontade ou negação dos profissionais de saúde?

Basta começarmos a conversar sobre este assunto e, arrisco a generalização, quase todos nós temos alguém conhecido que tem relatos para contar sobre desconfortos, mais ou menos graves, vividos durante o parto. Quando o nível de desconforto aumenta passa a ser violência durante o parto ou violência obstétrica.





Em 2015, a Associação Portuguesa Pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto publicou um Inquérito às mulheres sobre as suas experiências de parto, que intitulou de "Experiências de Parto em Portugal" e que é elucidativo do caminho que ainda há a percorrer neste âmbito, com os resultados a indicarem não só situações de abusos e maus-tratos durante a gravidez e parto mas também um grande desconhecimento sobre os direitos destas mulheres, o que condiciona a possibilidade de tomarem decisões informadas. Este contexto exige um esforço por parte dos profissionais de saúde não só no sentido de prestarem esses esclarecimentos como de respeitarem as escolhas das mulheres. Mas se estes profissionais não reconhecem que existe um problema, nem sequer se revelam disponíveis para qualquer melhoria em relação ao ambiente e às condições em que se nasce em Portugal.



Uma reflexão aprofundada e um debate aberto e realista do estado da qualidade do serviço de saúde materna e obstetrícia público é o único caminho para que este melhore. Cuidados de boa qualidade exigem a eliminação de abusos e maus-tratos durante a gravidez e parto, devendo toda a intervenção ser baseada no respeito pela dignidade humana, sem qualquer tipo de discriminação. Em suma, é necessário criar outros indicadores de qualidade que não se cinjam à mortalidade ou aos reinternamentos. As mulheres devem ser incluídas no processo de parto e deixar de ser entendidas como meras testemunhas do mesmo, mas para isso é necessário mudar o paradigma actual de parto para um mais centrado na mulher e na sua experiência do ponto de vista físico, psicológico e emocional ou afectivo. Deverá fomentar-se o parto fisiológico, com possibilidade de apoio continuado, por forma a que aumente o número de partos naturais e que estes sejam vistos e sentidos como experiências felizes e empoderadoras pelas mulheres e pelos profissionais de saúde.



As mulheres não são as responsáveis pelos maus tratos que sofrem naquele que se quer como um dos momentos mais felizes de uma vida! E o sistema é feito de pessoas e o que as distingue é a boa vontade ou, a falta dela, para mudar e melhorar as circunstâncias.

Entrou no Parlamento, o ano passado, uma petição com mais de 4.700 assinaturas a pedir o "fim da violência obstétrica" e a revisão da legislação para garantir que os direitos das mulheres durante o trabalho de parto são cumpridos. Estando várias iniciativas legislativas, neste âmbito, em trabalho de especialidade é preocupante o estado de negação evidenciado recentemente, durante a audição dos peticionários, com os profissionais de saúde que se fizeram representar a negarem uma realidade que a Organização Mundial de Saúde (OMS) já reconheceu publicando, inclusive em 2014, a declaração sobre "Prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde". No documento, a OMS reconhece a existência de "violência física, humilhação profunda e abusos verbais, procedimentos médicos coercivos ou não consentidos, falta de confidencialidade, não obtenção de consentimento esclarecido antes da realização de procedimentos, recusa em administrar analgésicos, graves violações da privacidade, recusa de internamento nas instituições de saúde, cuidado negligente durante o parto levando a complicações evitáveis e situações ameaçadoras da vida".