As televisões decidiram ressuscitar o Marialva português

O principal tema da agenda mediática da semana passada foi o drama da violência de género associado à indignação coletiva sobre as sentenças do juiz Neto de Moura e à celebração do Dia Internacional da Mulher. Como é que a partir desse debate social público que encontra o principal eco nos meios de comunicação social, duas televisões privadas (SIC e TVI) decidem emitir programas no horário nobre de Domingo à noite a objectificar as mulheres e a reforçar estereótipos extremamente prejudiciais, é mais um daqueles fenómenos do insondável que só o lucro pode justificar objectivamente. Os programas – Quem quer namorar com o agricultor? da SIC, e Quem quer casar com o meu filho?, da TVI – colocam várias mulheres a competir pela atenção de homens que procuram um relacionamento, sujeitas a questionários que, no segundo caso, são assistidos pelas mães dos candidatos.

A discussão sobre a responsabilidade social das empresas adquire uma dimensão superior quando falamos de meios de comunicação social que têm um impacto muito significativo nos valores culturais que transmitem e na produção e/ou reprodução de paradigmas. De que adiantam os esforços de mudanças que se exigem aos governos, partidos, tribunais e tantas instituições democráticas por uma sociedade que respeite a diversidade e que eduque homens e mulheres para um relacionamento assente nos valores do respeito e da dignidade quando os órgãos de comunicação social, principalmente a televisão – que continua a ser o meio privilegiado pela maioria dos portugueses para ter acesso à informação –, recorrem à normalização do machismo e sexismo para aumentar as suas audiências?