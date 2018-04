Já não podemos chamar “paneleirote” ao colega do lado

A minha mensagem era simples: "É tempo de reagir. A discriminação e o discurso de ódio não podem ter lugar em canais públicos ou privados de comunicação. Em qualquer circunstância e em qualquer formato, há que denunciar sempre."

Partilhei ontem nas redes sociais uma notícia a dar nota de que uma associação de defesa dos Direitos das pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexo (LGBTI) iria apresentar queixa à Entidade Reguladora da Comunicação Social no seguimento de declarações homofóbicas proferidas por uma figura VIP num programa televisivo português.

A minha mensagem era simples: "É tempo de reagir. A discriminação e o discurso de ódio não podem ter lugar em canais públicos ou privados de comunicação. Em qualquer circunstância e em qualquer formato, há que denunciar sempre." No seguimento desta publicação, recebi vários comentários positivos e de apoio, muitos comentários homofóbicos e sexistas, mas a verdade é que a grande maioria foram de incompreensão: "Denunciar o quê?", "Desrespeitoso porquê?", "Tenho impressão de que a Sra. não teve intenção de ofender". E o melhor de todos: "Assume-te!"

Ora, falemos com toda a sinceridade: eu próprio tive, durante muito tempo, dificuldade em perceber qual era o problema em fazer uma piada, um pequeno comentário ou uma ligeira brincadeira que utilizasse certos e determinados termos associados às pessoas LGBTI. Não era para magoar ninguém, era só uma piada, não estava sequer a falar sobre essas pessoas e até era apoiante da causa. A minha grande sorte é que, em virtude do trabalho político que tenho vindo a desenvolver, conheci nos últimos anos pessoas que me fizeram compreender que sim, estes comentários e atitudes constituem formas de homofobia que em muito contribuem para a criação de medos e de silêncios e que empurram as pessoas LGBTI para o armário da vergonha, do preconceito, da discriminação.

E é tão fácil perceber. Estas pessoas conhecem-se, sabem quem são e quem amam, sabem que estão muitas vezes sozinhas nos meios familiares e, durante anos, anos e anos, crescem a ouvir piadas que, por muito que não queiramos pensar sobre isso, são depreciativas e são sobre elas próprias, porque são sempre usadas em contexto de ataque, de menorização, de desprezo. Se um rapaz homossexual sabe que um dos insultos para os homossexuais é "maricas", então todas as piadas sobre maricas são sobre ele próprio. Claro que sim. Faz todo o sentido. É assim que se absorve homofobia, é assim que contribuímos para que as pessoas se entendam como menores, indignas, como apartadas da e pela sociedade, como não merecedoras da igualdade.

Já não podemos chamar "paneleirote" ao colega do lado quando o vemos de camisa cor-de-rosa, seja ele o homem mais heterossexual do mundo. E ainda bem. Não podemos, não devemos, não queremos. Quantos e quantas de vós já contribuíram para empurrar pessoas para o armário com este tipo de comentários? E sim, estou a falar do colega do lado. Agora imaginem quantas pessoas não terão sido afectadas por estas declarações televisivas.

Sempre que denunciamos este tipo de situações, estamos a explicar a quem as profere que deve mudar o comportamento e que, acima de tudo, mesmo errando, tem a possibilidade de mudar. E estamos a dizer às pessoas feridas que nos preocupamos, que estamos ao seu lado, que não toleramos que as insultem.

Haja responsabilidade e empatia. É o mínimo que podemos fazer. E é assim que volto a repetir: "É tempo de reagir. A discriminação e o discurso de ódio não podem ter lugar em canais públicos ou privados de comunicação. Em qualquer circunstância e em qualquer formato, há que denunciar sempre."