E o pior prémio vai para…Portugal!

Portugal tem feito manchetes um pouco por todo o Mundo com exemplos muito positivos. Ganhámos, por exemplo, o festival da Eurovisão e o Europeu de futebol. Nomeou-se Mário Centeno como presidente do Eurogrupo e elevou-se António Guterres a Secretário-geral das Nações Unidas. Mais! Recentemente quebrámos records ao atingirmos máximos históricos de produção de energia renovável e ficámos mesmo 4 dias ininterruptos sem utilizar electricidade de origem fóssil.

Curiosamente, e em contraciclo, Portugal recebeu esta semana, da Rede Europeia para a Acção Climática, a Medalha de Ouro para o pior investimento em matéria energética por apoiar a perfuração de petróleo na costa de Aljezur. Este prémio exemplifica na perfeição o erro do Governo em prolongar até final de 2018 os contratos de prospecção e produção de petróleo na costa portuguesa.

Em nome de um suposto "interesse público" que desconsidera uma consulta pública em que mais de 40 mil portugueses afirmaram ser contra esta actividade. Um "interesse público" que vai contra a vontade de todas as autarquias destas regiões e contra todos os pareceres técnicos e científicos das Organizações Ambientalistas. Afinal que interesses estamos a proteger? Os do público não serão certamente.

Num cenário global em que o papel activo das empresas na procura de soluções conjuntas para os desafios ecológicos e sociais actuais é cada vez mais necessário e valorizado por aqueles cidadãos e consumidores que lhes dão permissão para operar, o consórcio liderado pela petrolífera italiana ENI (70%), que integra a portuguesa GALP (30%), mantém o seu conveniente e altivo afastamento do debate público desta questão. Empresas com uma visão limitada quanto aos aspectos menos tangíveis do negócio, que ainda não interiorizaram que o compromisso real com a criação e partilha de valor a longo prazo é que vai permitir inovação e diferenciação no mercado e melhores resultados no futuro.

Pois nem as empresas, nem o Governo se revelam alinhados com esta visão. Entretanto, no passado dia 14 de Abril realizou-se em Lisboa a marcha pela defesa do clima e contra a prospecção de petróleo e gás natural no Algarve e Alentejo, que contou com a participação de organizações ambientais, movimentos cívicos, autarcas e partidos políticos. Mais uma demonstração do referido "interesse público" que não está salvaguardado.

No debate quinzenal desta semana, com o Primeiro-ministro António Costa, procurámos perceber se o Governo vai acompanhar as preocupações cívicas dos cidadãos contra a prospecção, pesquisa, desenvolvimento e exploração de hidrocarbonetos e se vai cumprir a legislação, visto que o prazo para a consulta pública previsto na lei sobre a possibilidade de se efectuar uma Avaliação de Impacto Ambiental desta atividade, terminou esta semana. Ficámos sem perceber se o Governo desconhece os prazos ou se simplesmente a harmonização dos interesses das pessoas e do ambiente com os interesses económicos não é uma prioridade. Inovar é descobrir novas formas de conciliar interesses e tensões que parecem inconciliáveis e é este o caminho para continuarmos a destacar-nos pelas boas práticas. E não nos conformamos com este pior prémio. Podíamos mesmo fazer melhor!