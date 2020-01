Os sete desafios para “Chicão”

Creio que ainda é cedo para perceber quem é realmente Francisco Rodrigues dos Santos e o que será este "novo" CDS. Uma coisa é certa: o ex-líder da Juventude Popular pretende cortar o cordão umbilical com o Portismo. Paulo Portas foi um dos mais hábeis políticos portugueses. Conseguia jogar em qualquer tabuleiro, onde tanto promovia uma medida conservadora, como depois disseminava opiniões liberais e a seguir ainda dava um salto ao centro para piscar o olho ao eleitorado com várias medidas sociais, ofuscando o espaço ideológico do PS. Com Paulo Portas, o CDS foi de facto um partido popular. Ele conseguiu que as várias fações do partido coexistissem de forma harmoniosa. Foi um partido pragmático, em detrimento da consistência ideológica.

Com Assunção Cristas, o CDS continuou a tentar jogar o mesmo jogo, mas com uma jogadora mais débil e menos versátil. Um programa de centro para Lisboa deu-lhe uma confiança exacerbada, ao qual se seguiu uma campanha Europeia populista desastrosa (ainda hoje nos lembramos daquelas fotos que Nuno Melo levava para os debates a mostrar os velhos amigos de Sócrates, ou do cartaz que dizia "Aproveitar bem o dinheiro da Europa"), e terminou com uma candidatura às legislativas sob um programa economicamente liberal (liderado por Adolfo Mesquita Nunes) que a própria Assunção denotava, por vezes, desconforto e inconsistência ao defendê-lo. Saiu pela porta pequena e aqueles que tanto a apoiaram e estiveram na linha da frente após o histórico resultado para a Câmara de Lisboa foram agora os primeiros a realçar que "eu bem avisei". Contudo, a história mostra que é um exercício inglório juntar "coerência" e "política" na mesma frase, por isso vou deixar esse esforço para outros.

"Chicão" começa agora uma presidência muito difícil. Enumero sete desafios chave para que Francisco Rodrigues dos Santos assegure a sobrevivência do CDS e, por conseguinte, a sua própria sobrevivência política.

Primeiro, transformar a sua juventude num trunfo e não num obstáculo. Se, por um lado, sangue novo é sempre um alento para um partido que precisa de se reencontrar e de atrair o eleitorado, por outro, é inevitável as dúvidas levantadas acerca da sua falta de experiência. Inúmeros grandes líderes mundiais destacaram-se bastante jovens, porém é evidente a existência de alguma desconfiança (muitas vezes alimentada pelo preconceito geracional) de algumas hostes centristas. Francisco Rodrigues dos Santos deve catapultar essa juventude como um fator positivo e diferenciador num contexto de renovação numa das fases mais difíceis do partido, atraindo os mais jovens eleitores. Apenas os (bons) resultados permitirão dissecar as dúvidas.

Segundo, o alinhamento e cooperação construtiva com a bancada parlamentar. É verdade que são poucos, mas foram, sem exceção, oposição à sua liderança. Será o único líder da direita ausente do parlamento. Terá a dificuldade de alinhar prioridades e a estratégia com a sua bancada. Uns têm um mandato de quatro anos atribuído pelos eleitores, o outro tem um mandato de dois anos concedido pelos militantes. Não será difícil adivinhar quem cairá primeiro se esta relação azedar. Se conseguir ter a bancada do seu lado, terá muito provavelmente a maioria dos militantes consigo. Mas importa relembrar que os seis presidentes de câmara do CDS também apoiaram João Almeida.

Terceiro, construir entendimentos com a direita e liderar a oposição (construtiva) ao socialismo. Presidir uma juventude partidária é muito diferente de liderar um partido. Enquanto Presidente da JP teve um palco fértil para promover as suas ideias conservadoras e anti-socialistas com um sempre presente coro de aplausos. A sua nova função requer consensos com outros partidos, cedências e engolir muitos sapos. Perante um PSD muito próximo do PS e dois novos partidos com apenas um deputado cada, o CDS poderá liderar à direita a oposição ao socialismo, promovendo uma plataforma de cooperação nesse espectro ideológico e preparando uma futura governação de direita. Resta saber se Francisco Rodrigues dos Santos terá esse perfil. Para já, parece que ainda não.

Quarto, e na sequência do ponto anterior, evitar concorrer com o Chega no espaço populista ultra conservador. O papel deste CDS deverá ser de se afirmar como uma solução de direita complementar ao centrismo do PSD, ao liberalismo do IL e ao ultra conservadorismo e populismo do Chega, sem perder a moderação que sempre primou a história do partido. Cabe a Francisco Rodrigues dos Santos criar um espaço político aliciante para quem, por desespero e falta de soluções, transferiu o seu voto para o Chega em 2019, mas evitando a tentação de enveredar num populismo antissistema e puramente destrutivo. São públicas algumas opiniões polémicas de Francisco quanto a alguns temas fraturantes. Para manter o seu balão de oxigénio deverá manobrar com pinças estes tópicos como, aliás, fez na campanha interna onde propositadamente evitou abordá-los. Na prática, é o novo líder do CDS quem tem a chave para evitar um rápido crescimento do Chega e uma clivagem de Portugal para a extrema-direita.

Quinto, mostrar que não é apenas uma interessante playlist de sound bytes genéricos e superficiais. Os discursos no congresso foram um bom (ou mau) exemplo. Sempre em tom de voz crescente e pregando palavras de ordem que, na sua maioria, qualquer candidato do CDS ou de direita poderia subscrever. Agora pede-se mais: ideias objetivas, soluções e sensibilidade para a realidade.

Sexto, afirmar-se nas eleições presidenciais. Irá o CDS dar o voto de confiança a Marcelo Rebelo de Sousa (que, curiosamente, até concordará com várias posições conservadoras de "Chicão") ou apresentará um candidato próprio? Sabemos que Marcelo tem via verde para a reeleição e se o CDS apresentar o seu candidato será um puro pró-forma. Todavia, neste caso poderá servir para Francisco Rodrigues dos Santos se afirmar através da escolha de forte candidato que permita alcançar um resultado superior a André Ventura, o que fortaleceria a sua liderança. Por outro lado, o apoio a Marcelo será a opção mais segura, mas com menor retorno.

Por último, repetir um bom resultado (mesmo que inferior) nas autárquicas em Lisboa. Bem sei que Assunção Cristas abandonou o partido na mó de baixo e que a memória é curta. Mas não nos podemos esquecer que foi mérito dela o resultado inédito de 21% em Lisboa. O contexto de 2017 dificilmente se repetirá em breve, onde a alternativa de direita à câmara (do PSD) apresentava uma candidatura muito pouco convincente. Mas, ainda que a concorrência em 2021 seja maior, o CDS terá legítimas aspirações de voltar a fazer uma pequena surpresa. Manter o mesmo número de câmaras e reforçar o número de vereadores poderão ser um importante momento de afirmação (ou não) do novo líder.

O CDS optou por uma aposta de risco, uma solução de mudança. Se Francisco Rodrigues dos Santos ultrapassar com distinção estes sete desafios (ou, pelo menos, a sua maioria), poderá criar condições para uma longa liderança à frente do partido e potenciar a recuperação do eleitorado do CDS. Caso contrário, o partido do táxi transformar-se-á no partido da mota ou até da trotineta, para não antecipar um cenário ainda pior. O risco de se posicionar junto ao Chega é real, afastando-se da direita moderada e aumentando a clivagem para um PSD de centro, permitindo com isso o aparecimento de outras forças políticas ou a deslocalização da Iniciativa Liberal para esse espaço. A importância do futuro do CDS extravasa as suas fronteiras, será crítico para o regresso da direita ao governo.