Há um ano e meio, Frederico Varandas apresentou-se como um grande conhecedor de futebol, a aposta mais segura para suceder a Bruno de Carvalho após o ataque a Alcochete. Vários anos de balneário dar-lhe-iam o suposto conhecimento de futebol e a "estaleca" necessários para enfrentar o difícil momento que o Sporting atravessava. Dizia que para ele o futebol era "fácil".

Cinco treinadores depois, é a vez de Rúben Amorim. Parece evidente que Varandas está enfiado nos cuidados paliativos numa teimosia tremenda a pedir mais medicação para aguentar um pouco mais. O novo treinador é uma dessas medicações, desta vez numa dose mais reforçada (cara!). Não se trata de defender Bruno de Carvalho, ou criticar Frederico Varandas. Não é binário, ao invés do que uma parte significativa dos adeptos quer fazer crer. Não, a incompetência de Varandas não nos deve fazer ter saudades de Bruno de Carvalho. Nem os lamentáveis eventos no final da liderança de Bruno de Carvalho nos devem continuar a desculpar tanto amadorismo do atual presidente leonino.

A principal debilidade de Frederico Varandas não é técnica, é de liderança. É certo que já esteve destacado numa missão militar no Afeganistão, que será, ainda assim, um terreno mais hostil do que lidar com as claques do Sporting. Mas, até agora, o que tem demonstrado é uma profunda fragilidade enquanto líder. Foi incapaz de fortalecer ou apoiar qualquer um dos seus treinadores nos momentos mais delicados. Escondeu-se, não deu a cara, e deixou sempre os treinadores a arder em lume brando. Foi permissivo e influenciável às críticas dos adeptos e da opinião pública a cada um dos treinadores que acabou por dispensar. Comunicou mal, comunicou sempre mal. Perante tamanha incapacidade, não foi capaz de o reconhecer prematuramente e resguardar-se por de trás de um bom responsável de comunicação.

Se, por um lado, evidenciou coragem ao retirar privilégios às claques, por outro, a suposta ousadia quando despediu cada treinador mascara cobardia. Cobardia porque usou sempre, implicitamente, o treinador como bode expiatório, como desculpa para o seu falhanço. Não uniu, afastou. Não conciliou, dividiu. Nunca mostrou, através das suas decisões, um rumo claro, demonstrou uma falta de consistência de estratégia atroz e desconcertante. A conjugação do tempo verbal passado não é um erro de escrita, é a colocação desta liderança no espaço temporal em que ela decidiu ficar. Frederico Varandas revela, dia após dia, que não é solução para o presente, muito menos para o futuro, apesar de continuar num claro processo de negação que a todos nos aflige.

A rotação de treinadores parece um carrossel de decisões impulsivas. Quando os erros de casting são frequentes, o problema já não é dos atores, o problema é de quem os escolhe. Como se pode admitir que após tantos treinadores que aparentemente não serviram, a estrutura de futebol se mantenha intacta? Por lá continua o Beto, o Hugo Viana, entre tantos outros. Tendo em conta os desastrosos resultados, ninguém compreende muito bem o que eles fazem, mas uma coisa é certa: à segunda mudança de treinador em tão pouco tempo, deveria rolar a cabeça de algum deles. É o princípio básico de responsabilização em cargos de gestão. À terceira ou quarta, provavelmente bateria à porta do presidente. Ser líder é, também, saber escolher a sua equipa. Varandas demonstrou que não soube escolhê-la, não sabe, e duvido que venha a saber. Se calhar, o problema, é que ele próprio não deveria lá estar.

A culpa principal não foi de Peseiro, não foi de Tiago Fernandes, nem de Keizer, muito menos do Leonel Pontes, ou de Silas. Quando, daqui a uns meses, Rúben Amorim estiver a arrumar as suas malas, a culpa também não será dele. Nenhum destes treinadores deixa em Alvalade grandes saudades, mas os seus currículos também não indiciavam nenhum brilhantismo ou um sucesso deslumbrante. Não lhes poderíamos exigir muito mais com os parcos recursos disponíveis e as constantes decisões ruinosas de gestão do plantel por parte da direção. A forma desprezível e descartável como cada um deles foi tratado envergonhará qualquer profissional. Procura-se que treinadores sem experiência tragam o milagre da ressurreição ao Sporting, carregando um fardo muito maior do que os seus próprios currículos. A chegada de mais um treinador pode trazer durante algumas semanas ou meses um rasgo de esperança, uma melhoria desportiva, resultados mais animadores. Por momentos, até nos podemos esquecer da realidade. Mas, em algo instante, a história voltará à casa de partida porque o cerne do problema mantém-se. Não se vislumbrou, até hoje, a mínima vontade de Frederico Varandas mudar a sua postura, rever a sua estratégia de comunicação e reestruturar a sua equipa de gestão. Se não mudar rapidamente, os sportinguistas mudam-no a ele de lugar.

Entretanto, o leão está no espeto, e vai queimando lentamente, muito lentamente... enquanto a distância estrutural para os "únicos dois (pseudo) grandes" (neste Portugal dos pequeninos), Benfica e FC Porto, se começa a tornar uma penosa miragem.