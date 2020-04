A Europa falhou

Vivemos um dos momentos mais críticos das últimas décadas a nível mundial. Estamos a vivenciar o efeito borboleta a uma escala inimaginável. Em novembro de 2019, um cidadão chinês comprou um morcego no mercado de Wuhan que mais tarde consumiu. Aparentemente, esse animal seria portador de um novo coronavírus (atualmente designado de COVID-19) que o infetou. Hoje, quase cinco meses depois, existem mais de um milhão de infetados confirmados (a realidade será ainda mais dramática, tendo em conta os assintomáticos e casos não testados com sintomatologia ligeira) e mais de 50 mil mortos, deixando um rasto de sangue por quase todos os países do globo. Relembro que tudo começou num morcego de uma província distante que era portador de um novo vírus. Assustador, arrepiante, alarmante. Qualquer previsão para o ano de 2020 caiu por terra no primeiro trimestre.

Esta pandemia deixará marcas em cada um de nós. Nalguns, como médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, provavelmente o impacto psicológico será equivalente aos traumas de guerra. O termo não é exagerado. Tal como na guerra, temos um inimigo. Tal como na guerra, morrem muitos inocentes. Tal como na guerra, por vezes é preciso tomar opções difíceis, que salvam uns, em detrimento de outros. Tal como na guerra, não sabemos quando termina. Pior, não sabemos como termina. Tal como na guerra, a trajetória seguida pelo inimigo não é clara. Mas, ao contrário das grandes guerras, nesta não houve alianças fortes. Essa é uma das nossas fragilidades, enquanto humanidade, no combate a este vírus.

Ninguém estava preparado para uma pandemia desta magnitude. Os sistemas de saúde dimensionam-se, sobretudo, para responder aos cuidados regulares. Têm capacidade para acomodar alguma variabilidade (inclusive, as gripes sazonais), mas não nesta dimensão. Cada país tem sido um laboratório experimental aplicando um conjunto de medidas, com reflexo imediato em toda a população, sem tempo para testar em ambientes controlados. Cada dia de atraso na tomada de uma decisão, ou uma decisão errada, reflete-se em perda de vidas. Mais uma vez, tal como na guerra…

A nível europeu, o cenário é ainda mais desolador e, até, inconcebível. Estamos a combater um inimigo invisível de forma totalmente desconexa, onde cada país define a sua estratégia. O desacerto interno no velho continente reflete as fragilidades que o modelo europeu apresenta, onde a cooperação e suposta solidariedade entre as diferentes nações revela-se, em conjunturas mais críticas, pouco eficaz, por vezes inexistente. Perante uma crise de saúde de larga escala, a Europa coxeia. Uns fecharam fronteiras, outros atrasaram medidas, uns usam máscaras, outros confiam apenas no distanciamento social. Não há coordenação, nem sequer lideranças fortes que ajudem a definir um rumo. Falta-nos os líderes de outrora (apesar de haver quem os compare com os atuais líderes políticos). O projeto europeu é recorrentemente elogiado por ter conduzido a Europa para o período mais pacífico da sua história, sem guerras e grandes tumultos. Até hoje… porque, nesta guerra, estamos a perder.

A caracterização da sociedade europeia, nomeadamente a sua demografia, deveria ter servido de alerta desde o momento em que a epidemia começou a ganhar proporções maiores na China e em que os principais grupos de risco já estavam claramente identificados. A Europa é o continente mais envelhecido do mundo. Dos 20 países com maior percentagem de idosos, 19 são europeus. Um autêntico paraíso para o COVID-19. Por outro lado, a livre e fácil circulação no continente (em especial, dentro da União Europeia) seria o fósforo necessário para alastrar o vírus. Em nosso prejuízo, teríamos ainda a menor experiência recente a lidar com surtos virais de grande dimensão, ao contrário da Ásia. Estes seriam os ingredientes necessários e suficientes para tornar a Europa num dos epicentros desta pandemia. Perante estas evidências, não houve cooperação prévia a nível europeu para definição de uma estratégia comum de prevenção. Cada país tomou as suas decisões, de forma muito diferenciada, alguns com maior sucesso, outros com menor. Ainda hoje, a cooperação revela-se escassa e inconsequente.

Num contexto global, e de não isolamento total (que seria utópico), medidas nacionais de prevenção de contágio de um vírus são facilmente anuladas por efeitos externos, se não forem conciliadas com os países com os quais o fluxo de pessoas e mercadorias é elevado. A Europa não se coordenou, não alinhou posições internamente e, por isso, falhou. Falhou, sobretudo, a promessa de uma Europa unida.