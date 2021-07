Um ano depois de tudo ter começado, os erros de hoje soam às derrapagens dos primeiros dias. Parece que não aprendemos nada. Sucedem-se as mensagens contraditórias. A verdade de hoje é mentira amanhã. Os cidadãos olham para tudo o que se está a passar com cada vez mais desconfiança. A ideia que passa é a de total desnorte em toda a cadeia de comando, se é que isso ainda existe. Num dia, decretam-se limitações à circulação, no dia seguinte, apela-se à ida em massa para Sevilha. Abre-se o Porto aos ingleses e fecha-se a porta dos restaurantes ao fim-de-semana, da parte da tarde, sim, porque o vírus de manhã dorme e desperta depois do almoço. Ninguém entende, talvez porque na realidade ninguém sabe a quantas andamos.