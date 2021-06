Nada contra as alegrias e os desamores associados ao futebol. Também gosto, confesso. Tenho é muita dificuldade em perceber que durante um mês, mais coisa menos coisa, se adie um País inteiro em nome do golo.

