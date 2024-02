Uma vacina para o negacionismo

Desde 2016, vários países europeus debatem-se com a ocorrência de surtos de sarampo. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde emitiu um aviso sobre o perigo de contágio de sarampo. Está em causa um aumento galopante do número de casos, que passou de 941 reportados em 2022, para mais de 30 mil em 2023.





A vacinação é a principal medida de prevenção do sarampo, considerada uma das doenças infeciosas mais contagiosas. De acordo com os dados avançados pelo The Guardian, entre 2020 e 2022, cerca de 1,8 milhões de crianças na Europa não foram vacinadas contra a doença.





Há pais vacinados que não querem vacinar os seus filhos, esquecendo que todas as crianças têm o direito a serem protegidas de doenças evitáveis por vacina. A vacinação é um dos maiores sucessos da saúde pública, é factual. Com décadas e décadas de conhecimento acumulado, a investigação científica e os cientistas merecem ser respeitados. Saibamos separar os factos das opiniões, a verdade da mentira e a realidade da ficção.Embora os movimentos antivacina não sejam novos, a pandemia da covid-19 tornou-os mais visíveis, com a radicalização de opiniões. A covid-19 foi a tempestade perfeita que permitiu que os negacionistas e os extremistas explorassem o medo e a incerteza, semeando dúvidas, paranoias e conspirações, particularmente através das redes sociais, cujo alcance não é comparável ao de publicações científicas.Os efeitos da pandemia ainda persistem. Os negacionistas ganham força e os ataques à ciência são deliberados. Há quem continue a acreditar na desinformação caótica instalada nesse período e a olhar com ceticismo para a eficácia e segurança das vacinas, mesmo com milhões de vidas salvas. A pseudociência e as alegações não fundamentadas sobre vacinas que "alteram o ADN" ou "envenenam" quem se vacina propagam-se. Com estas cabeças que se acham iluminadas e detentoras da verdade, crescem as atitudes de oposição à vacinação, ao ponto de reaparecerem doenças dadas como extintas e que podem ser prevenidas.Além da ameaça individual, a hesitação vacinal é um obstáculo para proteger as comunidades. Mas, os efeitos negativos não ficam por aqui. Os movimentos antivacina são um prenúncio do estado de saúde da nossa democracia.O negacionismo é um vírus pavoroso que contagia as democracias liberais. Não pode andar à solta, descontrolado propositadamente, como se a democracia não fosse um bem a cuidar. São necessários esforços de vacinação para travar a transmissão da desinformação ao serviço de extremismos, populismos e tiques totalitários, que querem confundir, intimidar, desprezar e silenciar a verdade.Embora o risco de propagação de sarampo seja baixo em Portugal e os níveis de vacinação sejam altos, não tenhamos uma perceção distorcida do risco da desinformação, que está a vencer no digital. A democracia prepara-se para festejar 50 anos no nosso País e precisa de imunidade duradoura contra as ameaças letais. Tal como no combate à covid-19 ou ao sarampo, também a proteção da democracia envolve um esforço coletivo e o sucesso depende de cada um de nós.Ana Gabriela Cabilhas é candidata às eleições legislativas pela Aliança Democrática