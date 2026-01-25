Sábado – Pense por si

Decifre o seu feitio!

As pessoas não são complicadas. São diferentes.

Perfil lógico, organizado e rigoroso, com forte orientação para regras, processos e detalhe.

Feitio Analítico

Características principais:

  • Lógico, metódico e estruturado 
  • Valoriza regras, procedimentos e informação completa 
  • Quer compreender todo o processo e o produto antes de decidir 
  • Medo de errar 
  • Precisa de lógica e preço para decidir 
  • Demora a decidir  

Sob stress:

  • Adia decisões 
  • Detesta pressão no processo de escolha 
  • Critica competência 

Frases típicas:

  • “Quanto tempo demora exatamente?” 
  • “Pode mostrar-me antes como vai ficar?” 
  • “E se não gostar, dá para corrigir?” 

Comportamentos:

  • Observa atentamente o espelho o processo 
  • Faz perguntas técnicas sobre produtos e passos 
  • Prefere silêncio ou conversa objetiva 
  • Pode mostrar fotos de referência muito específicas 
  • Fica tenso se a profissional improvisa 
  • Demora a decidir o corte ou a cor 

Feitio Autoritário

Perfil racional, objetivo, quer poder e quer tudo rápido. 

Características principais:

  • Direto, confrontacional e dominante 
  • Impaciente e consciente do tempo 
  • Decide rapidamente e sabe o que quer  
  • Não tem receio de conflito 
  • Parece rude, agressivo ou frio 
  • Baixa empatia  
  • Conversas curtas  

Sob stress:

  • Acusa, confronta e reclama 
  • Reage de forma explosiva 

Frases típicas:

  • “Eu sei exatamente o que quero.” 
  • “Faça assim, confie.” 
  • “Não temos muito tempo.” 
  • “Isso não. Faz como eu disse.” 

Comportamentos:

  • Entra decidido, senta-se rápido 
  • Pode interromper o profissional 
  • Pressiona para acelerar o serviço 
  • Observa para garantir controlo 

Feitio Amigável

Perfil cooperativo, calmo e orientado para relações e harmonia.

Características principais:

  • Afável, simpático e empático 
  • Foca-se mais no outro do que em si 
  • Falam Pouco 
  • Tom de voz baixo e calmo 
  • Paciente e tolerante 
  • Gosta de ambientes amigáveis 
  • Não gosta de ser o centro das atenções 
  • Muitas incertezas, pede opinião se confiar e demora a decidir 

Sob stress:

  • Não reclama 
  • Evita ou foge de conflitos 
  • Finge que gostou 
  • Pode sair insatisfeito sem dizer 

Frases típicas:

  • “O que acha que é melhor em mim?” 
  • “Confio em si.” 
  • “Se acha que assim fica bem, está ótimo.” 
  • “Não quero dar trabalho…” 

Comportamentos:

  • Sorri muito 
  • Faz conversa leve 
  • Evita discordar 
  • Aceita sugestões mesmo com dúvidas 
  • Procura aprovação do profissional 

Feitio Expressivo

Perfil extrovertido, espontâneo e orientado para reconhecimento e emoção. 

Características principais:

  • Gosta de ser o centro das atenções 
  • Comunicativo e expansivo 
  • Bom senso de humor 
  • Quebra regras com facilidade 
  • Supersticioso 
  • Gosta de ser reconhecido 
  • Cria facilmente relações 
  • Fala muito  
  • Gosta de tocar, rir e conversar 
  • Decide por impulso e porque gosta da pessoa 

Sob stress:

  • Dramatiza 
  • Usa emoções extremas 
  • Culpa o outro 

Sob stress:

  • Dramatiza (“Isto está horrível!”) 
  • Culpa o outro rapidamente 
  • Emoção intensa, mas passageira 

Frases típicas:

  • “Quero algo diferente!” 
  • “Surpreenda-me!” 
  • “Toda a gente vai reparar.” 
  • “Isto vai dar que falar!” 

Comportamentos:

  • Fala alto e com entusiasmo 
  • Muda de ideia a meio 
  • Tira selfies ou comenta o visual durante o processo 

Resumindo, os feitios mais analíticos e os autoritários focam-se em resultados, não se interessando tanto com a ligação humana nem com o impacto que possam gerar nas pessoas, mas sim com os resultados que desejam. Os feitios mais amigáveis ou expressivos focam-se essencialmente na ligação com as pessoas, os resultados deles envolvem mais o bem-estar das pessoas. Os analíticos e os amigáveis demoram mais a decidir, a primeira porque não tem toda a informação necessária e a última porque não confia, sendo mais ponderadas nas suas decisões. O autoritário e o expressivo são rápidas no seu processo de decisão, a primeira porque sente que está em domínio e controlo e a última porque gosta e quer agradar, sendo ambas mais impulsivas nas suas decisões.

O feitio autoritário e o amigável geralmente não se entendem, o primeiro normalmente intitula o último como alguém mole e fraco, ao passo que a último quando vê o primeiro considera-o um ditador e que tem a mania de que manda tudo. O analítico quando fala com um feitio expressivo geralmente considera-o irresponsável, o expressivo percebe a analítico como chato. Por este motivo é que em famílias, entre pais e filhos, quando o pai é autoritário e o filho amigável, o pai ao exercer a sua autoridade pode fazer com que na sua idade adulta o filho tenha medo dessa autoridade, não desafiando e acatando tudo o que o outro lhe diz.  

