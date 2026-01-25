Decifre o seu feitio!

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana
As pessoas não são complicadas. São diferentes.
Perfil lógico, organizado e rigoroso, com forte orientação para regras, processos e detalhe.
Feitio Analítico
Características principais:
Lógico, metódico e estruturado
Valoriza regras, procedimentos e informação completa
Quer compreender todo o processo e o produto antes de decidir
Medo de errar
Precisa de lógica e preço para decidir
Demora a decidir
Sob stress:
Adia decisões
Detesta pressão no processo de escolha
Critica competência
Frases típicas:
“Quanto tempo demora exatamente?”
“Pode mostrar-me antes como vai ficar?”
“E se não gostar, dá para corrigir?”
Comportamentos:
Observa atentamente o espelho o processo
Faz perguntas técnicas sobre produtos e passos
Prefere silêncio ou conversa objetiva
Pode mostrar fotos de referência muito específicas
Fica tenso se a profissional improvisa
Demora a decidir o corte ou a cor
Feitio Autoritário
Perfil racional, objetivo, quer poder e quer tudo rápido.
Características principais:
Direto, confrontacional e dominante
Impaciente e consciente do tempo
Decide rapidamente e sabe o que quer
Não tem receio de conflito
Parece rude, agressivo ou frio
Baixa empatia
Conversas curtas
Sob stress:
Acusa, confronta e reclama
Reage de forma explosiva
Frases típicas:
“Eu sei exatamente o que quero.”
“Faça assim, confie.”
“Não temos muito tempo.”
“Isso não. Faz como eu disse.”
Comportamentos:
Entra decidido, senta-se rápido
Pode interromper o profissional
Pressiona para acelerar o serviço
Observa para garantir controlo
Feitio Amigável
Perfil cooperativo, calmo e orientado para relações e harmonia.
Características principais:
Afável, simpático e empático
Foca-se mais no outro do que em si
Falam Pouco
Tom de voz baixo e calmo
Paciente e tolerante
Gosta de ambientes amigáveis
Não gosta de ser o centro das atenções
Muitas incertezas, pede opinião se confiar e demora a decidir
Sob stress:
Não reclama
Evita ou foge de conflitos
Finge que gostou
Pode sair insatisfeito sem dizer
Frases típicas:
“O que acha que é melhor em mim?”
“Confio em si.”
“Se acha que assim fica bem, está ótimo.”
“Não quero dar trabalho…”
Comportamentos:
Sorri muito
Faz conversa leve
Evita discordar
Aceita sugestões mesmo com dúvidas
Procura aprovação do profissional
Feitio Expressivo
Perfil extrovertido, espontâneo e orientado para reconhecimento e emoção.
Características principais:
Gosta de ser o centro das atenções
Comunicativo e expansivo
Bom senso de humor
Quebra regras com facilidade
Supersticioso
Gosta de ser reconhecido
Cria facilmente relações
Fala muito
Gosta de tocar, rir e conversar
Decide por impulso e porque gosta da pessoa
Sob stress:
Dramatiza
Usa emoções extremas
Culpa o outro
Sob stress:
Dramatiza (“Isto está horrível!”)
Culpa o outro rapidamente
Emoção intensa, mas passageira
Frases típicas:
“Quero algo diferente!”
“Surpreenda-me!”
“Toda a gente vai reparar.”
“Isto vai dar que falar!”
Comportamentos:
Fala alto e com entusiasmo
Muda de ideia a meio
Tira selfies ou comenta o visual durante o processo
Resumindo, os feitios mais analíticos e os autoritários focam-se em resultados, não se interessando tanto com a ligação humana nem com o impacto que possam gerar nas pessoas, mas sim com os resultados que desejam. Os feitios mais amigáveis ou expressivos focam-se essencialmente na ligação com as pessoas, os resultados deles envolvem mais o bem-estar das pessoas. Os analíticos e os amigáveis demoram mais a decidir, a primeira porque não tem toda a informação necessária e a última porque não confia, sendo mais ponderadas nas suas decisões. O autoritário e o expressivo são rápidas no seu processo de decisão, a primeira porque sente que está em domínio e controlo e a última porque gosta e quer agradar, sendo ambas mais impulsivas nas suas decisões.
O feitio autoritário e o amigável geralmente não se entendem, o primeiro normalmente intitula o último como alguém mole e fraco, ao passo que a último quando vê o primeiro considera-o um ditador e que tem a mania de que manda tudo. O analítico quando fala com um feitio expressivo geralmente considera-o irresponsável, o expressivo percebe a analítico como chato. Por este motivo é que em famílias, entre pais e filhos, quando o pai é autoritário e o filho amigável, o pai ao exercer a sua autoridade pode fazer com que na sua idade adulta o filho tenha medo dessa autoridade, não desafiando e acatando tudo o que o outro lhe diz.
Compreender quem mente melhor, por que mente e como age quando está a mentir é essencial para qualquer pessoa que lide com negociação, liderança, vendas, relações pessoais ou tomada de decisão sob pressão.