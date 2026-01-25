Decifre o seu feitio!

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Perfil lógico, organizado e rigoroso, com forte orientação para regras, processos e detalhe.

Feitio Analítico

Características principais:

Lógico, metódico e estruturado

Valoriza regras, procedimentos e informação completa

Quer compreender todo o processo e o produto antes de decidir

Medo de errar

Precisa de lógica e preço para decidir

Demora a decidir

Sob stress:

Adia decisões

Detesta pressão no processo de escolha

Critica competência

Frases típicas:

“Quanto tempo demora exatamente?”

“Pode mostrar-me antes como vai ficar?”

“E se não gostar, dá para corrigir?”

Comportamentos:

Observa atentamente o espelho o processo

Faz perguntas técnicas sobre produtos e passos

Prefere silêncio ou conversa objetiva

Pode mostrar fotos de referência muito específicas

Fica tenso se a profissional improvisa

Demora a decidir o corte ou a cor

Feitio Autoritário

Perfil racional, objetivo, quer poder e quer tudo rápido.

Características principais:

Direto, confrontacional e dominante

Impaciente e consciente do tempo

Decide rapidamente e sabe o que quer

Não tem receio de conflito

Parece rude, agressivo ou frio

Baixa empatia

Conversas curtas

Sob stress:

Acusa, confronta e reclama

Reage de forma explosiva

Frases típicas:

“Eu sei exatamente o que quero.”

“Faça assim, confie.”

“Não temos muito tempo.”

“Isso não. Faz como eu disse.”

Comportamentos:

Entra decidido, senta-se rápido

Pode interromper o profissional

Pressiona para acelerar o serviço

Observa para garantir controlo

Feitio Amigável

Perfil cooperativo, calmo e orientado para relações e harmonia.

Características principais:

Afável, simpático e empático

Foca-se mais no outro do que em si

Falam Pouco

Tom de voz baixo e calmo

Paciente e tolerante

Gosta de ambientes amigáveis

Não gosta de ser o centro das atenções

Muitas incertezas, pede opinião se confiar e demora a decidir

Sob stress:

Não reclama

Evita ou foge de conflitos

Finge que gostou

Pode sair insatisfeito sem dizer

Frases típicas:

“O que acha que é melhor em mim?”

“Confio em si.”

“Se acha que assim fica bem, está ótimo.”

“Não quero dar trabalho…”

Comportamentos:

Sorri muito

Faz conversa leve

Evita discordar

Aceita sugestões mesmo com dúvidas

Procura aprovação do profissional

Feitio Expressivo

Perfil extrovertido, espontâneo e orientado para reconhecimento e emoção.

Características principais:

Gosta de ser o centro das atenções

Comunicativo e expansivo

Bom senso de humor

Quebra regras com facilidade

Supersticioso

Gosta de ser reconhecido

Cria facilmente relações

Fala muito

Gosta de tocar, rir e conversar

Decide por impulso e porque gosta da pessoa

Sob stress:

Dramatiza

Usa emoções extremas

Culpa o outro

Sob stress:

Dramatiza (“Isto está horrível!”)

Culpa o outro rapidamente

Emoção intensa, mas passageira

Frases típicas:

“Quero algo diferente!”

“Surpreenda-me!”

“Toda a gente vai reparar.”

“Isto vai dar que falar!”

Comportamentos:

Fala alto e com entusiasmo

Muda de ideia a meio

Tira selfies ou comenta o visual durante o processo

Resumindo, os feitios mais analíticos e os autoritários focam-se em resultados, não se interessando tanto com a ligação humana nem com o impacto que possam gerar nas pessoas, mas sim com os resultados que desejam. Os feitios mais amigáveis ou expressivos focam-se essencialmente na ligação com as pessoas, os resultados deles envolvem mais o bem-estar das pessoas. Os analíticos e os amigáveis demoram mais a decidir, a primeira porque não tem toda a informação necessária e a última porque não confia, sendo mais ponderadas nas suas decisões. O autoritário e o expressivo são rápidas no seu processo de decisão, a primeira porque sente que está em domínio e controlo e a última porque gosta e quer agradar, sendo ambas mais impulsivas nas suas decisões.

O feitio autoritário e o amigável geralmente não se entendem, o primeiro normalmente intitula o último como alguém mole e fraco, ao passo que a último quando vê o primeiro considera-o um ditador e que tem a mania de que manda tudo. O analítico quando fala com um feitio expressivo geralmente considera-o irresponsável, o expressivo percebe a analítico como chato. Por este motivo é que em famílias, entre pais e filhos, quando o pai é autoritário e o filho amigável, o pai ao exercer a sua autoridade pode fazer com que na sua idade adulta o filho tenha medo dessa autoridade, não desafiando e acatando tudo o que o outro lhe diz.