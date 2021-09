Ser, uma palavra que contém em si uma dimensão colossal. Tão infinita que, quando nos perguntam o que és, ou quem és, na maioria das vezes nem sabemos por onde começar a responder. Talvez porque também não conhecemos o que nos constitui, de que somos feitos, o que compõe a nossa essência.



Definir a nossa essência passa por sermos conhecedores de nós. A tal identidade, a que nos orienta o caminho, tantas vezes desviado daqueles que são os nossos valores.



Faz parte do meu ser, trabalhar como Psicóloga. Poderia dizer, ser psicóloga, pois também isso faz parte de mim, do que faço, do que traz o sentido de propósito, de encontro ao que me identifico. Ao que sou.